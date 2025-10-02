Парламентът

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов не иска да се разкрие какво е ставало в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и заради това призова да бъде закрита, заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на Народното събрание.

Вчера Бойко Борисов поиска "Автомобилна администрация" да бъда закрита, след като двама нейни служители бяха обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

Според Мирчев почти няма човек в Агенцията, който да не е корумпиран.

"Проблемът на Борисов и Пеевски е, че са решили да закриват Агенцията, защото ако вземат, че разследват откъде идва тази корупция, ще стигнат до върховете не просто на Агенцията, а в транспортното министерство и в тази сфера", смята Мирчев.

"Това, което ние искаме, е да решим проблема с корупцията. Той се решава с бодикамерите частично и затова тези хора не искат да има бодикамери и саботираха нашия законопроект", каза още Ивайло Мирчев, цитиран от БТА.

Законопроект задължава автоинспекторите да носят бодикамери. Борисов: Да закрием ДАИ
Виж още Законопроект задължава автоинспекторите да носят бодикамери. Борисов: Да закрием ДАИ

"Предстои София да плати над един млрд. за боклук, тъй като Таки в конкурса за боклук овладя почти всички поръчки. Искаме да призовем кмета да спре, да анулира търговете и да се проведат нови за тези зони, които са извън прогнозната цена на Столична община", заяви Мирчев.

"Вчера ГЕРБ и мнозинството направиха всичко възможно да не се стигне до точката за продуктовите такси, заради които цените на електроуредите се повишават в последните месеци. Продуктовите такси отиват в джоба на Таки. Вчера управляващото мнозинство обслужи Таки, така че той да продължава да взима пари от българските граждани, още от електроуреди, а в бъдеще и от друго", коментира другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

От ПП-ДБ обявиха още, че ще гласуват с "въздържал се" при приемането на промените, предвиждащи да се отнемат правомощията на президента при назначенията на председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР), Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Държавната агенция "Технически операции" (ДАТО).

"Има резон да остане балансът, без значение кой е президентът. Правителството да направи малко повече опити да се предложат и други хора, защото Деньо Денев не е единственият възможен шеф на ДАНС в тази държава", каза още Божидар Божанов.

ИЗБРАНО
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите Лайф
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите
23006
Мони Николов: В Русия ме притеснява само студът Корнер
Мони Николов: В Русия ме притеснява само студът
8975
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева Бизнес
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева
6433
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия IT
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия
10141
"Wish You Were Here": 50-годишна история за празнината след мечтите Impressio
"Wish You Were Here": 50-годишна история за празнината след мечтите
4118
Ryanair ще приема само електронни бордни карти от 12 ноември Trip
Ryanair ще приема само електронни бордни карти от 12 ноември
1380
Как да стоплите останалото пиле в микровълновата, без да стане сухо Вкусотии
Как да стоплите останалото пиле в микровълновата, без да стане сухо
544
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често? Zodiac
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често?
568
Опасно време: Силен дъжд и мокър сняг, счупени клони и проблеми по пътищата Времето
Опасно време: Силен дъжд и мокър сняг, счупени клони и проблеми по пътищата
3974