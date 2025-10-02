От коалицията заявиха, че почти нямало човек в автомобилната агенция, който да не е корумпиран

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов не иска да се разкрие какво е ставало в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и заради това призова да бъде закрита, заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на Народното събрание.

Вчера Бойко Борисов поиска "Автомобилна администрация" да бъда закрита, след като двама нейни служители бяха обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

Според Мирчев почти няма човек в Агенцията, който да не е корумпиран.

"Проблемът на Борисов и Пеевски е, че са решили да закриват Агенцията, защото ако вземат, че разследват откъде идва тази корупция, ще стигнат до върховете не просто на Агенцията, а в транспортното министерство и в тази сфера", смята Мирчев.

"Това, което ние искаме, е да решим проблема с корупцията. Той се решава с бодикамерите частично и затова тези хора не искат да има бодикамери и саботираха нашия законопроект", каза още Ивайло Мирчев, цитиран от БТА.

"Предстои София да плати над един млрд. за боклук, тъй като Таки в конкурса за боклук овладя почти всички поръчки. Искаме да призовем кмета да спре, да анулира търговете и да се проведат нови за тези зони, които са извън прогнозната цена на Столична община", заяви Мирчев.

"Вчера ГЕРБ и мнозинството направиха всичко възможно да не се стигне до точката за продуктовите такси, заради които цените на електроуредите се повишават в последните месеци. Продуктовите такси отиват в джоба на Таки. Вчера управляващото мнозинство обслужи Таки, така че той да продължава да взима пари от българските граждани, още от електроуреди, а в бъдеще и от друго", коментира другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

От ПП-ДБ обявиха още, че ще гласуват с "въздържал се" при приемането на промените, предвиждащи да се отнемат правомощията на президента при назначенията на председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР), Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Държавната агенция "Технически операции" (ДАТО).

"Има резон да остане балансът, без значение кой е президентът. Правителството да направи малко повече опити да се предложат и други хора, защото Деньо Денев не е единственият възможен шеф на ДАНС в тази държава", каза още Божидар Божанов.

