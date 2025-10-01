Внесохме законопроект за бодикамери за всички служители в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Това съобщи съпредседателят на "Да, България" (ПГ "Продължаваме промяната-Демократична България") Ивайло Мирчев на брифинг в парламента.

Парламентът

"Това е една от най-корумпираните институции и е много трудно да намериш некорумпиран служител на ДАИ. ДПС и ГЕРБ отказаха да се регламентира носенето на бодикамери, в резултат на което полицаите ги слагат, когато си искат, добави той.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък лаконично коментира в кулоарите на Народното събрание, че предлага направо да се закрие Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА). 

"Моето предложение е категорично да се закрие ДАИ. Иначе и комбинизон, и бодикамери да им се сложат, ще е все едно и също. Една част от дейността ще отиде в КАТ, другото ще мине в ТОЛ системата. Накрая трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите", добави Борисов. 

Политическата полемика около автомобилната агенция се разгоря, след като двама инспектори бяха арестувани и обвинени за искане и получаване на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември. Вчера Софийският градски съд остави в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев, а те обясниха, че самите водачи им предложили пари, а те отказали да ги вземат. По-рано от прокуратурата обявиха, че инспекторите си поискали подкупа чрез "Google преводач", а когато станало ясно, че част от шофьорите нямат пари в брой, ги изпратили до близкия банкомат.

Транспортният министър Гроздан Караджов пък обяви, че инспекторите са дългогодишни служители - работят в системата от 2012 г. Срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.

Инспекторите от ДАИ рекетирали екипа на Роби Уилямс с Google преводач, взели им 500 евро (снимки)
Виж още Инспекторите от ДАИ рекетирали екипа на Роби Уилямс с Google преводач, взели им 500 евро (снимки)

"За най-големите корупционни скандали се оказва, че записи от бодикамерите няма, защото не е изгодно за Министерството на вътрешните работи", допълни Ивайло Мирчев.

По думите му, за да не става това и в ДАИ, е предложена промяната в закона.

"Надявам се сега да бъде гласувана, за да може на концерта на Iron Maden да не се налага да проверяваме пак дали работи системата и колко още са корумпирани", посочи съпредседателят на "Да, България".

ИЗБРАНО
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки) Лайф
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки)
17498
Червен килим за вторите в света: Посрещнаха националите ни като герои (видео и галерия) Корнер
Червен килим за вторите в света: Посрещнаха националите ни като герои (видео и галерия)
46446
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ Бизнес
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“
9148
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна IT
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна
21334
"Анна - непоправимата": Истината като присъда Impressio
"Анна - непоправимата": Истината като присъда
506
Бали: Между туристическия рай и суровата действителност Trip
Бали: Между туристическия рай и суровата действителност
2703
Да посрещнем гостите по арабски Вкусотии
Да посрещнем гостите по арабски
371
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех Zodiac
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
686
Пътна обстановка Времето
Пътна обстановка
156