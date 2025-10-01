Лидерът на ГЕРБ коментира внесеното предложение от "Да, България" за промени в Закона за автомобилните превози

Внесохме законопроект за бодикамери за всички служители в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Това съобщи съпредседателят на "Да, България" (ПГ "Продължаваме промяната-Демократична България") Ивайло Мирчев на брифинг в парламента.

"Това е една от най-корумпираните институции и е много трудно да намериш некорумпиран служител на ДАИ. ДПС и ГЕРБ отказаха да се регламентира носенето на бодикамери, в резултат на което полицаите ги слагат, когато си искат, добави той.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък лаконично коментира в кулоарите на Народното събрание, че предлага направо да се закрие Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА).

"Моето предложение е категорично да се закрие ДАИ. Иначе и комбинизон, и бодикамери да им се сложат, ще е все едно и също. Една част от дейността ще отиде в КАТ, другото ще мине в ТОЛ системата. Накрая трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите", добави Борисов.

Политическата полемика около автомобилната агенция се разгоря, след като двама инспектори бяха арестувани и обвинени за искане и получаване на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември. Вчера Софийският градски съд остави в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев, а те обясниха, че самите водачи им предложили пари, а те отказали да ги вземат. По-рано от прокуратурата обявиха, че инспекторите си поискали подкупа чрез "Google преводач", а когато станало ясно, че част от шофьорите нямат пари в брой, ги изпратили до близкия банкомат.

Транспортният министър Гроздан Караджов пък обяви, че инспекторите са дългогодишни служители - работят в системата от 2012 г. Срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени.

"За най-големите корупционни скандали се оказва, че записи от бодикамерите няма, защото не е изгодно за Министерството на вътрешните работи", допълни Ивайло Мирчев.

По думите му, за да не става това и в ДАИ, е предложена промяната в закона.

"Надявам се сега да бъде гласувана, за да може на концерта на Iron Maden да не се налага да проверяваме пак дали работи системата и колко още са корумпирани", посочи съпредседателят на "Да, България".

