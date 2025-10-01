Парламентът

Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски се обяви също за закриването на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", по-популярна сред обществото като ДАИ, заради скандала с искането на подкуп от шофьорите от екипа на Роби Уилямс. Двама автоинспектори бяха арестувани и уволнени, след като си поискаха 500 евро от превозващите техника за концерта британци.

Той уточни пред медиите в НС, че още сутринта е обсъдил темата с председателя на ГЕРБ.

По-рано Бойко Борисов се обяви категорично за закриването на ДАИ. "Моето предложение е незабавно да се закрие тази агенция. И бодита да им сложат, все тая", каза Борисов.

"По тази тема подкрепям г-н Борисов. Разговаряхме сутринта да ги закрием направо. Ще го помислим в МВР или къде да се прехвърли, но след това, което се видя, за мен трябва веднага да бъдат закрити", коментира Пеевски. Борисов също смята, че част от дейността на ДАИ може да премине към МВР.

Законопроект задължава автоинспекторите да носят бодикамери. Борисов: Да закрием ДАИ
Лидерът на ПП Асен Василев на свой ред подходи с ирония към идеята за закриване на автомобилната агенция.

"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ. Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием Прокуратурата?", коментира Василев.

"Ако трябва да се правят промени в агенцията, трябва да са свързан с функциите ѝ, а не с това, че "някой се е изложил пред чужденците", каза той, цитиран от БТА. По-рано партньорите му от ДБ предложиха бодикамери и на реверите на инспекторите от ДАИ.

Част от опозицията прие идеята за разформироване на ДАИ. "Трябва да се оптимизират държавните структури, да се види от кои има нужда", каза в кулоарите на парламента лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

Инспекторите от ДАИ рекетирали екипа на Роби Уилямс с Google преводач, взели им 500 евро (снимки)
Според него може да се говори за закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като се има предвид автоматизацията на някои от процесите, както това се случва с тол системата предава БТА.

Пръв темата за трансформиране на ИА "Автомобилна администрация" повдигна премиерът Росен Желязков, който във вторник заяви, че трябва да има единен орган за контрол на пътя.

"Правителството има волята веднага да се реагира и съдейства по правоприлагането с необходимия ресурс. Отдавна говорим за единен контролен орган на пътя и е крайно време вече да се случи", коментира премиерът по повод скандала, който отекна отвъд границите на страната през западните медии.

