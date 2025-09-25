Общо 4 709 382 лв. е третият от четирите равни годишни транша държавни субсидии за партиите, показва справка на правосъдното министерство, което администрира дотациите. Парите са преведени още миналия петък, 19 септември, научи dir.bg. По закон срокът е до края на месеца. 

За самостоятелните партии в парламента "Възраждане" е получила 656 064 лв., "Има такъв народ" - 333 097 лв., МЕЧ - 225 827 лв., "Величие" - 196 597 лв.

За коалициите ГЕРБ-СДС са взели 1 295 604 лв., от които за СДС са били 39 261 лв.

ПП-ДБ са взели общо 697 837 лв., от които за ПП - 358 339 лв., за "Да, БГ" - 226 309 лв., за ДСБ - 113 189 лв.

"ДПС - Ново начало", което се яви като коалиция на последните избори е получило 565 099 лв., всичките на сметката на ДПС.

БСП-Обединена левица е взела 371 753 лв., всичките за БСП.

АПС е получила 367 504 лв., преведени на сметка на мандатоносителя ѝ - Земеделски народен съюз.

Право на държавна субсидия по закон имат партиите и коалициите в Народното събрание, както и партиите, получили над 1% от гласовете на парламентарни избори. Сумата се определя всяка година със Закона за държавния бюджет. От 2020 г. насам е на 8 лв. на получен действителен глас.

