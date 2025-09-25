Почти половината избиратели биха участвали в предсрочен парламентарен вот. 48% декларират, че биха упражнили правото си на глас при избори днес, което се равнява на около 2 милиона и 640 хиляди избиратели.

Парламентът

Това показват данните на проучване на Изследователски център "Тренд" по поръчка на "24 часа", проведено между 13 и 20 септември сред 1004 души над 18 години по метода пряко стандартизирано интервю лице в лице.

На последния вот за Народно събрание общо подадените бюлетини бяха 2 568 992 от които 51 791 недействителни гласове и 82 414 "Не подкрепям никого".

Според проучването при нови избори днес ГЕРБ-СДС запазват водещата си позиция с 26,4% подкрепа, с двойна разлика от второто място, за което се борят три формации с практически изравнени сили - "Възраждане" (13,9%), "ДПС-Ново начало" (13,5%) и ПП-ДБ (13,3%).

Четвърта се нарежда "БСП - Обединена левица" със 7,2%, МЕЧ - 6,5%, и ИТН с 5,7% подкрепа.

На ръба на бариерата за НС е "Величие" с 4,1%, а АПС на Доган остава трайно под нея с 2,5%.

Така електоралната картина остава сравнително статична, посочват от "Тренд".

Графика: "Тренд"

Проучването не отчита сериозна динамика в оценката към основните институции през септември.

Народното събрание запазва традиционно ниското си ниво на одобрение - едва 15% от българите изразяват положително отношение срещу 77% с отрицателно.

През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват постепенно в последните няколко месеца, като този месец достигат 66%. Сходни са нивата на положителна (43%) и отрицателна (44%) оценка за президента.

Графика: "Тренд"

Преобладават песимистичните очаквания за икономиката и личното благосъстояние. Само 18% вярват, че положението в страната ще се подобри през следващата година, докато 38% очакват влошаване - най-високият негативен дял от началото на годината. По отношение на личното благосъстояние 17% са оптимисти, а 31% предвиждат положението им да се влоши.

