Три пъти по-голям е размерът на паричните дарения от физически лица, които са получили участниците в парламентарните избори на 27 октомври 2024 г. спрямо кандидатите при предишния вот за Народно събрание на 9 юни същата година. Това обявиха от Сметната палата в обобщение на одита за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в последния вот.

Графика: Сметна палата

345 дарения за близо 1,56 млн. лв. са направени за изборите за 51-во НС, а на тези за предходния парламент са събрани 361 дарения от общо 510 хил. лв.

Даренията обаче са само 15 на сто от приходите на партиите и една четвърт от тези на коалициите. Самите кандидати са дали 12% от парите за кампаниите на партиите и 26% - на коалициите.

Графика: Сметна палата

Общият размер на приходите е 7,3 млн. лв. - 2,7 млн. лв. за партиите, 4,6 млн. лв. за коалициите. Почти половината от тези пари са от държавните субсидии, показват данните - 1,681 млн. лв. за партиите и 1,249 млн. лв. за коалициите - общо 2,93 млн. лв.

710 млн. лв. са стрували изборите у нас в последните три години
Към държавното финансиране на предизборните кампании следва да се причислят и сумите за медийни пакети от 40 хил. лв. за партии без субсидия. 336 хил. са отпуснати по това перо на последния вот. Проучване на Института за развитие на публичната среда показа, че в предходните 6 парламентарни избори от 2021 до 2024 г. по този ред са раздадени общо 4,2 млн. лв.

Графика: Сметна палата

За медийни услуги участниците в последния вот са похарчили близо 3,2 млн. лв., за консултантски услуги - 52 400 лв., за плакати, флаери, диплянки, брошури - 1,2 млн. лв., за масови прояви (публични събрания, концерти и др.): 308,6 хил. лв., за пощенски и куриерски услуги, телефони: 32 529 лв., за наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения - 581 679 лв., за други разходи за външни услуги - 95 887 лв.

Графика: Сметна палата

Най-скъпа според официалните данни е била предизборната кампания на "Продължаваме промяната-Демократична България" - 1,3 млн. лв., следвана от тази на "ДПС - Ново начало" - 1,2 млн. лв., на "Възраждане" - 999 хил. лв., на "ГЕРБ-СДС" - 901,5 хил. лв., на "Има такъв народ" - 765 хил. лв.

