Затова трябва службите да работят на спокойствие, защити лидерът на ГЕРБ отнемането на правомощия от президента при назначенията в ДАНС и ДАР

9026 Снимка: БТА

Светът върви към война и затова сега е важно българските служби да работят, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинг в кулоарите на парламента. Така той защити законопроектите, с които се отнемат правомощията на президента при назначенията на шефове на разузнаването, контраразузнаването и службата за подслушване и проследяване. Разглеждането на поправките в устройствените закони на ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции" на първо четене в пленарна зала е в дневния ред на Народното събрание.

"Радев не е едноличен господар. Еднолично може да си назначава конституционни съдии", посочи Борисов и изтъкна, че конституционните съдии от парламентарната квота се избират след "много дебати и изслушвания", а с тези от президентската - "осъмваме".

"По същия начин ставаше и с шефовете на службите - ако не го харесва - го спира. А службите трябва да работят", заяви Борисов.

"Защото, ако има една тема, която толкова много трябва да ни тревожи и да нарушава съня ни, е войната. Влошаването на отношенията между Русия и Щатите, толкова влошени са между Русия и Европа", изреди лидерът на ГЕРБ, като добави и снощното спиране на електрозахранването в АЕЦ "Чернобил".

"Светът уверено върви към война - заяви Борисов - Агресията, която Русия упражнява, е чудовищна. Много съм притеснен, наистина. Светът отива към война. Затова трябва да имаме много силни служби. Не може Радев да си играе, както иска с това правителство, защото то е избрано толкова справедливо, колкото и самият той".

Борисов обяви настоящите шефове на служби за "лични назначения" на президента, които той една година е пазил. Лидерът на ГЕРБ обяви, че ще препоръча на парламентарната си група да гласува настоящите началници да останат на постовете си. "Трябва да се оставят да работят на спокойствие", подчерта отново той.

Сега, както е модерно, както президентът зададе тон, на медиите да се казва какъв синхрон да извадят, бих си поръчал синхрон за падането на мониторинговият механизъм на ПАСЕ, заяви още Борисов.

"Това беше 27 години, но както за Шенген, европейския банков съюз, еврозоната, трябваше да дойде това управление, за да падне и този механизъм за България", изтъкна лидерът на ГЕРБ.

