Мнозинството атакува депутатката от ПП-ДБ, че с акта си е извършила "антибългарско" и "национално предателство"

Надежда Йорданова от ПП-ДБ е единственият гласувал "въздържал се" във вота за отпадане на мониторинга върху България в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).

Решението е прието със 101 гласа "за", 3 "против" - на представителите на Република Северна Македония и един "въздържал се" - на бившата министърка на правосъдието в кабинета на Кирил Петков.

Вотът на Йорданова предизвика серия от критики.

Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски го нарече национална предателство. "Къде са ПП-ДБ днеска, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Национално предателство, Тези хора са предатели", заяви Пеевски.

Парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) излезе с декларация, в която поиска Йорданова да обясни защо е гласувала "въздържал се". "Тъжната истина е, че гласът, който се е въздържал, е български. Това е гласът на представителя на "Демократична България" Надежда Йорданова. Няма по-антибългарско гласуване от това", заяви заместник-председателя на групата Станислав Балабанов, който прочете декларацията.

На брифинг министърът на правосъдието Георги Георгиев благодари за усилията на ръководителя на българската делегация и вицепрезидент на ПАСЕ Деница Сачева, както и на доскорошния ѝ ръководител и настоящ министър на външните работи Георг Георгиев.

"Няма как да благодаря, за съжаление, на Надежда Йорданова, бившият български правосъден министър, която не е гласувала в подкрепа на тази резолюция. Тя и няколко колеги от Северна Македония са единствените, които не са ни подкрепили", каза Георгиев.

