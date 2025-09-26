Лидерът на ГЕРБ да направи така, че чувалите с пари от "Хемус" да се върнат, призова президентът

6125 Снимка: БТА

"Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от господин Пеевски не само политически." Това заяви президентът Румен Радев в отговор на нападки, отправени по-рано днес от Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ каза, че президентът ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството.

Категорично не е вярно, че не проявявам кооперативност да работя с правителството, заяви още президентът пред журналисти в НДК.

"От първия ден на това правителство протегнах ръка и писмено, и устно съм се обаждал на премиера, на министри, организирах кръгла маса с бизнеса, с образователните институции - как да градим една просперираща България с нови технологии, да привличаме заедно инвестиции, заедно да създаваме визия, така че да убеждаваме да се инвестира в България, как да имаме по-висок икономически ръст, докарал съм инвеститори", изреди Радев, цитиран от БТА.

Той разказа, че канел министри, но те получавали забрана от Борисов да стъпват на тези мероприятия.

"Те имат забрана, където се появя аз, да не стъпват. Дори да са обявили, че ще присъстват, появя ли се някъде, те се разбягват като пилци неговите министри, именно по указания на господин Борисов", заяви президентът.

"Искам да призова господин Борисов да направи така, че чувалите с пари от "Хемус" да се върнат. Той знае много добре, той ръководеше изграждането на магистралите, беше нашият голям строител, той лично контролираше всеки ден, той определяше парите, тези чували той трябва да ги знае къде са, нека направи така, че да се върнат, ще му бъдем много благодарни", каза още Румен Радев.

Президентът приветства завършилите лекари по дентална медицина от випуск 2025 г. на Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в София.

