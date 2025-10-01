След 26 години Съветът на Европа реши да затвори постмониторинговия диалог с нашата страна, коментира Деница Сачева

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) прекратява наблюдението над България, предаде БТА.

Институцията съобщи, че е решила днес да приключи постмониторинговия диалог с България и да следи развитието на страната в рамките на периодични прегледи, се посочва в съобщението. ПАСЕ приветства факта, че нашата страна е преодоляла политическата криза и нестабилност, отчетени заради седем последователни предсрочни парламентарни вота между 2021 и 2024 г., както и със съставянето на коалиционно правителство през януари 2025 г., което показа "трайна политическа воля за спазване на ангажиментите и задълженията, отразени в Резолюция 2296 (2019) на ПАСЕ", в сътрудничество с механизмите за мониторинг на Съвета на Европа, се допълва в съобщението.

ПАСЕ приветства реформата на Наказателно-процесуалния кодекс и конституционните изменения, ограничаващи правомощията на прокуратурата; мерките за борба с корупцията на високо равнище и приемането на Закона за борба с корупцията; приемането на Закона за защита на подателите на сигнали за нередности; измененията в Закона за обществените поръчки, насочени към осигуряване на по-голяма прозрачност.

С одобряването на резолюция, основана на доклада на Дебора Бергамини (Италия, ЕНП/ХД) и Ив Крухтен (Люксембург, Социалисти), ПАСЕ посочва, че България "значително е подобрила законодателството за свободата на словото" и е предприела мерки за борба с речта на омразата и насилието срещу жените.

Въпреки усилията на властите реформата на съдебната система и прокуратурата е осъществена само частично, се отбелязва в оценката. Допълва се, че реформата е спряна в резултат на решението на Конституционния съд от 26 юли миналата година. ПАСЕ призовава властите у нас да възобновят реформата с одобряването на законодателни или конституционни промени.

Изразена е загриженост за положението на ромското население, за което е отправен призив да продължат усилията за приобщаване. ПАСЕ призова властите да продължат работата за постигане на осезаем напредък в изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека, особено по дела, свързани с реформата на съдебната система, принудителните изселвания и разрушаването на ромски къщи, както и отказите за регистрация на сдружения на хора с македонско етническо самосъзнание.

В съобщението се отбелязва, че България се присъедини към Съвета на Европа през 1992 г., а до 2000 г. беше поставена под пълно наблюдение. С Резолюция 1211 (2000) ПАСЕ реши да прекрати пълното наблюдение и да започне т. нар. постмониторингов диалог, като следи нерешени въпроси и дава редовна оценка на постигнатия напредък.

Исторически ден за България! След 26 години Съветът на Европа реши да затвори постмониторинговия диалог с нашата страна, написа във фейсбук Деница Сачева, депутат от ГЕРБ-СДС и вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).

С гласуване в пленарната зала мнозинството от всички политически групи подкрепи приемането на специална резолюция за България, която отбелязва, че България е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права, пише Сачева.

В резолюцията е посочено още, че в страната са проведени ключови реформи в съдебната система, борбата с корупцията и защитата на свободата на словото, както и че са приети законодателни промени за защита на жертвите на домашно насилие, борба с речта на омразата и по-добра защита на журналистите.

Европейската комисия вече прекрати и Механизма за сътрудничество и проверка, а от 1 януари 2026 година България ще се присъедини към еврозоната, допълва Сачева.

ПАСЕ подчерта, че ще продължи да следи развитието в България в рамките на редовните периодични прегледи. Работата по тази резолюция продължи почти две години, като през юни Бойко Борисов се срещна с президента на ПАСЕ Теодорос Росопулос, който посети България по покана на българския парламент и го призова за отпадане на процедурата по мониторинг на България, казва Деница Сачева.

