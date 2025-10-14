Само не разбирам защо БСП са му виновни, написа депутатката от ПП-ДБ

34 Снимка: БТА

Депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова ("Продължаваме промяната") коментира изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че вече не вижда място на ГЕРБ в управлението.

"Бойко май е вдигнал кръвно. Само не разбирам защо БСП са му виновни... друг го ИЗЯДЕ в Пазарджик", написа Бориславова във Фейсбук.

Местните избори в Пазарджик, в които ГЕРБ изненадващо остана шеста, бяха сред основните теми на коментара на Борисов.

"В тази помия в Пазарджик не участвахме! Знаехме, че по ромските махали ще е чудо - корпоративният вот там е ясен, - тези, които ние ги пъдим, отиват в "Ново начало", заяви лидерът на ГЕРБ.

Гневът на Борисов бе предизвикан от изявлението на "Продължаваме промяната" от вчера за резултатите от местните избори в Пазарджик. "ДПС-Ново начало изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата. ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове", посочиха от партията на Асен Василев.

Борисов коментира действията и на социалния министър Борислав Гуцанов от БСП и председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която е излъчена от социалистическата партия.

"Благодарност - никаква. Напълниха министерствата, на концесия ги взеха, поголовно сменят. Нашите структури ни питат - защо сменихте човека на образованието в Пазарджик и сложихте човек на БСП, който сега да излезе срещу нас, а те да отидат и да викат, че си вдигат резултата. Киселова, където види празник - на череша, на слива, на джанка, на маруля, на роза, на ягода, заминава там да се показва, камо ли ако има мач или волейбол, то е чудо. Има 19 депутата зад гърба си, откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне", коментира Борисов шефката на парламента Наталия Киселова.

Той нападна и социалния министър от БСП Борислав Гуцанов, който постоянно обещавал вдигане на заплати и пенсии.

След заявленията на Борисов премиерът Росен Желязков отмени утрешното заседание на Министерския съвет.

