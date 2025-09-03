Комисия по конституционни и правни въпроси на парламента отхвърли ветото на президента Румен Радев на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Народните представители приеха на повторно гласуване с 11 гласа "за", пет гласа "против" и един глас "въздържал се" Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, предаде БТА.

Парламентът

Държавният глава върна на 11 август за ново обсъждане в Народното събрание съответните разпоредби. Според него "приетите в последния момент, на 31 юли 2025 г. промени, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата.

На 31 юли парламентът прие окончателно промени в Закона за държавната собственост с гласовете на ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и двама нечленуващи в парламентарна група депутати.

След ветото на Радев: Кабинетът отговори на критиките за Програмата за държавните имоти
Виж още След ветото на Радев: Кабинетът отговори на критиките за Програмата за държавните имоти

Останалите политически сили - "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие" не участваха в гласуването. Това беше последният законопроект, приет от депутатите, преди да излязат в лятна ваканция.

От администрацията на президента днес не присъстваше представител, който да представи мотивите към указа по време на заседанието на комисията.

При разглеждането на точката Надежда Йорданова заяви, че с колегите си от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) са се запознали с мотивите, ще бъдат последователни и няма да подкрепят върнатите за ново обсъждане параграфи при гласуването в пленарна зала.

Златан Златанов от "Възраждане" отправи апел от името на партията към народните представители да подкрепят ветото на президента и то да не се отхвърля в пленарната зала. "Този закон отваря вратата за поредния грабеж на активи", добави той.

По думите на Христо Расташки от "Морал, единство, чест" със законопроекта се прави така, че да се спомогне разпродажбата на 4400 български имота и добави, че от партията няма да подкрепят закона, когато влезе отново в зала.

Христо Балачев от ГЕРБ-СДС заяви, че мотивите на президента са вътрешнопротиворечиви и в тях няма сериозни правни аргументи, обществено-значими, които да променят мнението на народните представители.

В изказването си по темата Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало" заяви, че парламентарната група ще подкрепи повторното приемане на закона и прикани останалите народни представители да направят същото.

"Ние сме категорично против разпродаването на държавно имущество и ще внесем скоро време необходимите текстове, готови сме със законопроекта. Ще внесем пълна забрана за продажба на държавно имущество с изменения и в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, Закона за държавната собственост, както и закриването на агенцията за публични предприятия и контрол", каза Хамид.

ИЗБРАНО
Мария за съпруга си: Той успя да ме върне в женската ми енергия, има добро сърце Лайф
Мария за съпруга си: Той успя да ме върне в женската ми енергия, има добро сърце
13157
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас Корнер
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас
11419
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева Бизнес
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева
6667
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес IT
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес
68512
Ценна находка хвърля нова светлина върху древната самарянска култура Impressio
Ценна находка хвърля нова светлина върху древната самарянска култура
1655
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи Trip
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи
3625
Куру фасулие: Чудният боб по турски Вкусотии
Куру фасулие: Чудният боб по турски
434
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден Zodiac
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден
1733
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса Времето
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса
571