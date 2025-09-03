От администрацията на държавния глава не присъстваше представител, който да представи мотивите към указа

50 Снимка: БТА

Комисия по конституционни и правни въпроси на парламента отхвърли ветото на президента Румен Радев на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Народните представители приеха на повторно гласуване с 11 гласа "за", пет гласа "против" и един глас "въздържал се" Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, предаде БТА.

Държавният глава върна на 11 август за ново обсъждане в Народното събрание съответните разпоредби. Според него "приетите в последния момент, на 31 юли 2025 г. промени, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата.

На 31 юли парламентът прие окончателно промени в Закона за държавната собственост с гласовете на ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и двама нечленуващи в парламентарна група депутати.

Останалите политически сили - "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие" не участваха в гласуването. Това беше последният законопроект, приет от депутатите, преди да излязат в лятна ваканция.

От администрацията на президента днес не присъстваше представител, който да представи мотивите към указа по време на заседанието на комисията.

При разглеждането на точката Надежда Йорданова заяви, че с колегите си от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) са се запознали с мотивите, ще бъдат последователни и няма да подкрепят върнатите за ново обсъждане параграфи при гласуването в пленарна зала.

Златан Златанов от "Възраждане" отправи апел от името на партията към народните представители да подкрепят ветото на президента и то да не се отхвърля в пленарната зала. "Този закон отваря вратата за поредния грабеж на активи", добави той.

По думите на Христо Расташки от "Морал, единство, чест" със законопроекта се прави така, че да се спомогне разпродажбата на 4400 български имота и добави, че от партията няма да подкрепят закона, когато влезе отново в зала.

Христо Балачев от ГЕРБ-СДС заяви, че мотивите на президента са вътрешнопротиворечиви и в тях няма сериозни правни аргументи, обществено-значими, които да променят мнението на народните представители.

В изказването си по темата Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало" заяви, че парламентарната група ще подкрепи повторното приемане на закона и прикани останалите народни представители да направят същото.

"Ние сме категорично против разпродаването на държавно имущество и ще внесем скоро време необходимите текстове, готови сме със законопроекта. Ще внесем пълна забрана за продажба на държавно имущество с изменения и в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, Закона за държавната собственост, както и закриването на агенцията за публични предприятия и контрол", каза Хамид.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.