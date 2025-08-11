Грабеж или оптимизиране на държавните имоти? | Днес.dir.bg
Румен Радев
Правителството на Пеевски и Борисов стяга най-големия грабеж от 90-те години насам – готви се да разпродава 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските. Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга. От разпродажбата на държавните имоти ще се облажи клиентелата на новата "сглобка", а ще обеднеят всички българи и ще пострада природата. Затова наложих вето на промените в закона.
Министерски съвет
През последните десетилетия се наблюдава акумулиране на загуба при управлението на такива имоти, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. За голяма част от имотите и правата върху тях липсват актове за собственост и актуални идентификационни данни. С приетата програма, МС си поставя задача тези процеси да бъдат оптимизирани, в т.ч. чрез изясняване на фактическото положение, правен режим и статут на притежаваните от държавата недвижими имоти.
Кръстосан огън
Грабеж или оптимизиране?
