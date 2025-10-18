2743 Снимка: БТА

Наталия Киселова очаква политическата ситуация да се нормализира през идната седмица и декларира, че винаги е готова да си даде оставката. Решението ще вземат колективните органи на БСП след разговорите с коалиционните партньори.

"Винаги стои на масата", каза за оставката си Киселова.

"Искам да благодаря в тази връзка на всички партии от коалиция "БСП-Обединена левица" за подкрепата и очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена", заяви Киселова пред журналисти по време на ритуала за поднасяне на цветя нна паметната плоча на загиналите парашутисти.

Коментарът й, че е готова да се оттегли от председателския пост в Народното събрание бе по повод заявката на председателите на ГЕРБ и ДПС - Ново начало Бойко Борисов и Делян Пеевски, които заговориха за нейната смяна. Пеевски предложи председател на парламента да стане представител на ГЕРБ.

От думите на Киселова стана ясно, че този въпрос ще се реши на масата на преговорите, на която ще седнат председателите на парламентарните групи.

В понеделник предстои да започнат разговорите на премиера Росен Желязков с БСП, ИТН и ДПС-НН за преформатиране на мнозинството в парламента, което включва и разместване на постове, за да бъде включен евентуално и четвърти партньор в коалицията.

Това стана ясно от вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който натовари Желязков със задачата. Към сформиране на ново мнозинство ще се пристъпи обаче само ако са съгласни от БСП и ИТН, постави условие Борисов.

"Стабилността, както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението", подчерта по този повод Киселова, която беше упрекната от Борисов, че пътува по събития и тържества в страната., а от БСП я защитиха и заявиха, че не са чули сериозен аргумент за нейната смяна.

Въпреки това заявиха готовност, че ще преговарят с партньорите и ако трябва, ще изтеглят от участие във властта и парламентарната председателка, и своите министри.

Наталия Киселова посочи още, че са водени разговори в парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и ще продължат.

"Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалицията БСП - ОЛ, следващата седмица, след като чуем какво очакват ГЕРБ-СДС, да вземат решение", коментира Киселова.

Тя коментира скърцането в коалиционните отношения, започнало от изборите за Общински съвет в Пазарджик, където мандатоносителят се нареди на шеста позиция, изпреварен дори от БСП, а ДПС-НН станаха победител.

"Още миналата година по това време, когато минаха изборите, мисля, че беше ясно, че ще е трудно. Към днешна дата продължава да е трудно и е въпрос на компромиси, въпрос на разговори, така, че не мисля, че е по-различно, откакто е било миналата година. Винаги е трудно последните четири години", призна председателката на Народното събрание, цитирана от БТА.

