Време е за оставка на правителството и да започнем да тълкуваме всичко, което се случи в България, каза лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев на влизане в парламента. Той допълни, че днес няма да се регистрират в пленарната зала, "защото няма да правят кворум на правителството".

Парламентът

Василев коментира вчерашната среща на ГЕРБ в централата на партията, като каза, че малкото му куче - йорки, когато сбърка нещо, гледало като премиера Росен Желязков по време на срещата.

Ако вървим към избори, е логично този председател на парламента да бъде сменен. Колкото пъти обаче ние сме искали това, Киселова е получавала подкрепа, каза още Василев, цитиран от БТА.

Няма голям вариант да се преформатират, защото, когато излезе най-голямата партия, трябва да приключат, каза Христо Расташки от МЕЧ. На въпрос от журналист какво ни очаква, след като Бойко Борисов е приканил Делян Пеевски да влезе официално в управлението на държавата Растажки отговори: "Нищо добро". Те имат управленска немощ, не могат да се справят и трябва да си подадат оставката. Ние сме готови за нови избори, заяви Расташки.

Най-вероятно ще има преформатиране на правителството, смята Виолета Комитова от МЕЧ. Тя допълни, че има позиция на партията относно председателя на Народното събрание. Наталия Киселова не изпълнява задълженията си, както трябва, посочи Комитова. Тя отказа да коментира от коя партия трябва да е председателят.

Вчера пред ПГ на ГЕРБ-СДС лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че повече кворум в парламента няма да правят и изпрати депутатите от ГЕРБ по родните им места.

Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, изтъкна още той. Борисов отправи критики и към председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която, според него, не пропуска да се покаже навсякъде, където е възможно.

След заканата на Борисов: Парламентът спря работа поради липса на кворум
Премиерът Росен Желязков отмени насроченото за днес заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

"Продължаваме промяната-Демократична България" и "Възраждане" са внесли поотделно искания в Народното събрание за изслушване на вътрешния министър Даниел Митов и на директора на ОД на МВР-Пазарджик във връзка "с множеството случаи на купуване на гласове на предсрочните местни избори в Пазарджик тази неделя", сочи справка на интернет страницата на парламента.

