Мария Габриел става председател на Института "Робер Шуман", съобщиха от Европейската народна партия, цитирани от БНР.

Съобщението за назначението на Габриел идва само ден, след като генералният секретар на НАТО Марк Рюте избра вместо нея за своя заместничка Радмила Шекеринска - бивш вицепремиер на Северна Македония.

Институтът за развитие на демокрацията в Централна и Източна Европа "Робер Шуман" е основан от ЕНП през 1995 г. Централата му е в Будапеща. Там паневропейската партия обучава своите кадри. Досега председател на института беше бившият дългогодишен евродепутат от Германия Дорис Пак. Занапред тя ще е почетен президент на организацията.

Мария Габриел пък e вицепрезидент на Европейската народна партия.

Патронът му Робер Шуман е бивш френски външен министър, който е предложил в реч на 9 май 1950 г. създаването на Съюз за въглища и стомана между Франция и тогавашната ФРГ. По тази причина е смятан за бащата на Европейския съюз.

Congratulations to @GabrielMariya for your election as Robert Schuman Institute President. Your dedication to youth, education and innovation will greatly contribute to this new mission. We are looking forward to promoting and defending EPP values together. pic.twitter.com/eQqlUOw8Bp