Социалистите не смятат, че отминалият вот може да доведе до дестабилизация на властта и отказаха да коментират дали е имало изборни нарушения

523 Снимка: БТА

БСП се похвали с добър изборен резултат на частичния вот в Пазарджик, където партията вече ще има четирима вместо трима общински съветници и е увеличила гласовете си спрямо 2023 г. с 493.

"Това е ръст от 26%. Приемаме този резултат като оценка на левите избиратели за водената от нас политика и резултатите, които постигат нашите участници в управлението, пресметна лидерът на социалистите Атанас Зафиров пред медиите. Анализа на вота е направило Изпълнителното бюро на партията.

Показахме, че БСП-ОЛ постепенно започва да връща своите позиции в страната, обобщи той.

"В три села и няколко градски секции БСП е първа сила. Две парламентарни сили имат само по-висок резултат от нас. Тези резултати ни дават основание да смятаме, че нашата коалиция ще продължи да бъде водещ политически фактор в Пазарджик", отбеляза Зафиров.

Той акцентира на факта, че този път е имало само една лява листа.

"Това е политика на обединение в лявото, която започнахме в национален мащаб. Гледаме на тези избори като знак, че предприетият от ръководството курс за участие в управлението на страната се оценява по достойнство в страната. Друг извод е, че резултатите в Пазарджик са пример за държавническия характер, който показва БСП-ОЛ в управлението, с отговорност, а не противопоставяне. Няма да чуете нападки от нашите уста", коментира още лидерът на социалистическата партия.

"Сигурен съм, че позитивите от тези избори ще бъдат много повече от негативите по отношение на управлението", добави той. И беше категоричен, че резултатите няма да доведат до дестабилизация на властта.

Зафиров отказа да коментира резултатите на другите политически сили и заяви, че от този вот в Пазарджик не трябва да се правят генерални изводи за политическата ситуация в страната. Дали е имало изборни нарушения, лидерът на БСП не отговори, като обясни, че това трябва да кажат компетентните органи и прокуратурата.

"Аз мога да нося отговорност за поведението на нашата политическа сила, която не е участвала в изборни нарушения, нито пък е провокирала такива, защото бяхме свидетели на откровени провокации", заяви Зафиров.

По думите на организационния секретар на партията Деян Дечев това, че БСП е трета по резултат сред парламентарните фракции, намерили място в Общинския съвет, е изненадало мнозина от опонентите им, но е било съвсем закономерно, тъй като партията е започнала работата си по вота още през юли месец.

Лидерът на АБВ Румен Петков коментира съмненията за изборни нарушения и купуване на гласове, като посочи, че те могат да бъдат развенчани и обяснени само на институционално ниво. Петков обаче индиректно упрекна МВР за случая в Огняново и спрените мъже с пачки от по 50 лв. За тях от полицията обясниха, че били бизнесмени, които набирали работна ръка по селата в Пазарджишко.

"Тези избори поставят един голям въпрос - ние в състояние ли сме, като държава, да организираме и проведем избори, които да бъдат приети от обществото. Защото, когато една институция излиза и казва - "тук имаше предприемачи", това най-малкото звучи спорно", заяви коалиционният партньор на БСП.

