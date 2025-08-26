От "Възраждане" поискаха предсрочни избори след разпускане на парламента и оставка на правителството.

Президентът Радев

"За "Възраждане" в момента най-логичното е парламентът да бъде разпуснат, правителството да подаде оставка и да се отиде към предсрочни избори", каза във Варна лидерът на партията Костадин Костадинов, който коментира пред журналисти предложението за назначаване на Мирослав Рашков като главен секретар на МВР.

Росен Желязков: МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Росен Желязков: МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Той разтълкува анонса на президента, че до края на седмицата ще има указ, като вече дадено съгласие с номинацията на кабинета "Желязков".

"След като президентът Румен Радев даде съгласие за това назначение, стана ясно, че прословутият блокаж на институциите, вече е преодолян", коментира Костадинов, цитиран от БТА. Той допълни, че позицията на държавния глава по темата през последните няколко месеца е еволюирала - от силна конфронтация и отказ за това назначение, до одобряването му тихомълком.

Костадинов намекна за сделка между "Дондуков" 1 и "Дондуков" 2 за взаимно удовлетворяване на желания за конкретни назначения в НСО и МВР.

"Цената е назначаването на ген. Емил Тонев за още един мандат като началник на Националната служба за охрана", каза лидерът на "Възраждане".

Лидерът на "Възраждане" допълни, че настоящото правителство е нелегитимно, защото е избрано от нелегитимен парламент. Той уточни, че в страната ни не е имало такава ситуацията след Освобождението.

"Имахме частично анулиране на изборите, изкарването на няколко десетки депутати, вкарването на други, което поставя под въпрос изцяло легитимността на този мандат", посочи Костадинов. Според него президентът не би трябвало да признава това правителство и да работи за неговата легитимация.

Радев: Не саботирам кабинета, дадох им и "Райнметал", главен секретар на МВР ще има до дни
Радев: Не саботирам кабинета, дадох им и "Райнметал", главен секретар на МВР ще има до дни

"Въпросът е дали тази договореност, която виждаме с назначаването на Рашков, включва продължаващо парцелиране на властта в държавата, или става дума за временна договорка", пита се Костадинов.

Според него Румен Радев одобрява назначаването на човек на Делян Пеевски. По думите му това вероятно означава, че лидерът на "ДПС-Ново начало" подготвя нови избори, защото "неговата мечта е да направи избори със свое МВР".

"В една държава, в която най-важният фактор не са гласоподавателите, а МВР, очевидно не може да се говори за демокрация", заключи още Костадинов. Той допълни, че според него е тъжно, че президентът влиза в ролята на параван на всички задкулисни процеси, като в резултат окончателно умира и малкото доверие, което българите имат към изпълнителната и законодателната власт.

