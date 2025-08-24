Заплахата от безводие няма да е само тази година, всички прогнози са, че такъв ще е климатът и през следващата години, заяви лидерът на ГЕРБ

МВР вече колко месеца работи без титулярен ръководител, както и ДАНС, и посланиците. Радев да каже какво мисли да прави, ние не можем да гадаем. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Добрич, като по думите му за една служба е много важно да има титулярен ръководител.

Борисов коментира още и преназначения шеф на Национална служба "Охрана" (НСО), като посочи, че премиерът Росен Желязков е показал институционалност. "В момента, в който беше изпратено писмото, той го съгласува и беше назначен", отбеляза бившият премиер, цитиран от БТА.

На въпрос за избора на членове на антикорупционната комисия, лидерът на ГЕРБ каза, че процедурите засега вървят, а комисията е важна, защото е част от План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и тези няколко милиарда са изключително важни да влезнат в бюджета на държавата. Според лидера на ГЕРБ кметовете си искат пътища, зали, стадиони, индустриални зони, училища и детски градини. "Следващата седмица или по-следващата, чакам Томислав да ми каже кога ще е готов", допълни той.

Запитан какви ще бъдат приоритетите през новия политически сезон, Борисов отговори: "Продължаваме да си изграждаме държавата, да възстановим, момента беше много деликатен, четири години са голяма загуба на време и ресурси."

По думите му с дружни усилия и работа от страна на правителството и парламента "ще се справим с заплахата от безводие".

Борисов допълни, че заплахата от безводие няма да е само тази година, всички прогнози са, че такъв ще е климатът и през следващата години. Безводието е проблем вече на Европа, а не само на България, каза председателят на ГЕРБ.

Той посочи, че действително климатичните промени са факт и е много важно законодателството да позволява каптирането, сондажите, както и по отношение на довеждащите водопроводи.

По думите му е "имало години, в които са се източвали язовири, само за да се направят снимки с тях". "Имаше години, в които кметове буквално съсипаха проекти за ВиК сектора. Може да проверите за Плевен колко пари са давани в тази инфраструктура през годините и в какво състояние е", заяви Борисов относно проблемите с водоподаването в Плевенско.

