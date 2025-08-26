Министерският съвет ще предложи утре Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи премиерът Росен Желязков пред журналисти в Костинброд.

Кабинетът "Желязков"

В момента Мирослав Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на МВР.

Във връзка с полученото съгласуване от президента, утре с решение на Министерския съвет ще предложим Мирослав Рашков, който изпълнява функциите в момента, за постоянен главен секретар на МВР. Това предложение се базира на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и потенциала му да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни, обясни Росен Желязков, цитиран от БТА.

Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложението за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), каза премиерът.

Министерският съвет ще предложи утре и посланици, съобщи Желязков. По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента преди правителството да направи своите предложения. Това има една цел - да се синхронизират вижданията на президент и правителство по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците, обясни Росен Желязков. Отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре с решение на Министерски съвет ще му ги предложим, каза премиерът.

Правителството ще направи предложение за посланик в САЩ утре, каза Росен Желязков във връзка с казаното вчера от президента Румен Радев, че все още няма име за посланик във Вашингтон. Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно, както трябва да бъде, но и с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици, като Вашингтон, каза вчера президентът и добави, че не е само столицата на САЩ. Държавният глава каза също така, че тази седмица ще има титуляр главен секретар на МВР.

Радев: Не саботирам кабинета, дадох им и "Райнметал", главен секретар на МВР ще има до дни
Румен Радев вече заяви, че до края на месеца ще обяви решението си по направените предложения от изпълнителната власт в рамките на съгласувателната процедура за назначения в сектор "Сигурност", съобщиха от прессекретариата на държавния глава миналата седмица.

