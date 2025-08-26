Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложението за председател на Държавна агенция "Национална сигурност", заяви премиерът

2990 Снимка: БТА

Министерският съвет ще предложи утре Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи премиерът Росен Желязков пред журналисти в Костинброд.

В момента Мирослав Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на МВР.

Във връзка с полученото съгласуване от президента, утре с решение на Министерския съвет ще предложим Мирослав Рашков, който изпълнява функциите в момента, за постоянен главен секретар на МВР. Това предложение се базира на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и потенциала му да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни, обясни Росен Желязков, цитиран от БТА.

Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложението за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), каза премиерът.

Министерският съвет ще предложи утре и посланици, съобщи Желязков. По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента преди правителството да направи своите предложения. Това има една цел - да се синхронизират вижданията на президент и правителство по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците, обясни Росен Желязков. Отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре с решение на Министерски съвет ще му ги предложим, каза премиерът.

Правителството ще направи предложение за посланик в САЩ утре, каза Росен Желязков във връзка с казаното вчера от президента Румен Радев, че все още няма име за посланик във Вашингтон. Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно, както трябва да бъде, но и с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици, като Вашингтон, каза вчера президентът и добави, че не е само столицата на САЩ. Държавният глава каза също така, че тази седмица ще има титуляр главен секретар на МВР.

Румен Радев вече заяви, че до края на месеца ще обяви решението си по направените предложения от изпълнителната власт в рамките на съгласувателната процедура за назначения в сектор "Сигурност", съобщиха от прессекретариата на държавния глава миналата седмица.

