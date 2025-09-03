Росен Желязков да убеди европейските партньори и НАТО, че не става дума за инцидент и агресия, настоя вицепрезидентът

3596 Снимка: БТА

Вицепрезидентът Илияна Йотова настоя правителството да разследва кой от българска страна е подал информация за руска намеса в GPS системата на самолета на председателката на ЕК преди да кацне в Пловдив.

"Считам, че беше нанесен много сериозен удар върху образа на България. Считам, че правителството не направи достатъчно в това отношение, и ако действително то е подало информация към ЕК, че има конкретна руска намеса срещу председателя на комисията, за да бъде изчистен образът на страната, трябва да има разследване и виновните да бъдат наказани. В противен случай се говори за пробив в националната сигурност на страна член на ЕС", заяви вицепрезидентът.

Според Илияна Йотова министър-председателят трябва да направи всичко възможно да убеди европейските партньори, както и НАТО, че става дума не за инцидент, не за конкретна агресия срещу председателя на ЕК, а за нещо, което както той каза - се случва всеки ден. По думите ѝ това е важно, защото в противен случай, съмненията към страната се засилват.

Иначе, по думите й, новина от посещението на Урсула фон дер Лайен "не получихме по отношение на ангажиментите, които Европейската комисия е поела към България", предаде БТА.

"Посещението на Урсула фон де Лайен беше обезсмислено до голяма степен от инцидента с GPS системата на самолета, с който е пътувала", заключи Йотова във Велико Търново. И констатира, че информацията за това "потопи" всичко останало. "Влязохме във всички възможни европейски и световни медии", изрази недоволство вицепрезидентът.

Вицепрезидентът коментира и старта на новия политически сезон.

"Очевидно днес приоритетите, които бяха изтъкнати от мнозинството, се различават коренно от приоритетите, които има президентската институция", установи Илияна Йотова.

Според нея темата за плавното преминаване към еврото не може да бъде приоритет, защото то е парична единица, инструмент за постигане на определени цели с определени политики, но за тях в началото на политическия сезон не се е чула нито една прогноза и визия как това да се случи.

Йотова посочи, че има много остри проблеми пред хората - 200 хиляди човека са без вода, което е кризисна ситуация, както и невъзможността за бързо овладяване на горските пожари, в резултат на които са изгорели хиляди декара гора. "

"Високите цени и ниските доходи пораждат оправдани страхове в хората как ще бъде посрещната есента и зимата", каза Йотова и подчерта, че тези остри проблеми трябва да намерят своето решение през следващите месеци.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.