Парламентът

Народните представители се събират днес на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание след 33 дни ваканция. Със завръщането на депутатите на работа започва и новият политически сезон.

Новата пленарна сесия ще бъде открита с химна на Република България и химна на Европейския съюз. След това по традиция се очакват изявления от парламентарните групи за приоритетите им през новия политически сезон.

В проектопрограмата за първата сряда от месеца са включени за обсъждане предложения от парламентарните групи. От "Величие" предлагат Народното събрание да започне работа през новата сесия с гласуване на проект за решение за произвеждане на национален референдум дали българският лев да бъде единствена официална валута в страната до 2043 година, пише БТА.

Предложението на ГЕРБ-СДС е днес депутатите да разгледат проект за решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България, внесен от народни представители от "ДПС – Ново начало" и от управляващата коалиция.

Премиерът: Политическото напрежение ще набере инерция с първия парламентарен ден
Виж още Премиерът: Политическото напрежение ще набере инерция с първия парламентарен ден

От "Продължаваме промяната – Демократична България" предлагат парламентът да обсъди проект на решение във връзка с доклада за работата на временната комисия за проблемите с безводието в страната. Коалицията готви и вот на недоверие, обобщен на тема "завладяната държава", но все още не е обявила кога ще го внесе

От "БСП – Обединена левица" искат да бъдат обсъдени на първо четене промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, внесени от техни депутати.

От "Възраждане" пък още преди дни поискаха разпускане на парламента и предсрочни избори.

Първа точка за четвъртък в проектопрограмата на Народното събрание е приемането на правила за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии и процедура за избор от Народното събрание.

ИЗБРАНО
Венета Райкова се разплака в ефир: Щях да изгубя детето си, само Господ го спаси Лайф
Венета Райкова се разплака в ефир: Щях да изгубя детето си, само Господ го спаси
11590
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас Корнер
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас
4512
Бизнесът одобри: Не си беден, ако получаваш 764 лева Бизнес
Бизнесът одобри: Не си беден, ако получаваш 764 лева
10517
Най-старият производител на двигатели в света влиза в бизнеса с дронове IT
Най-старият производител на двигатели в света влиза в бизнеса с дронове
10567
Ръсел Кроу и Даниел Крейг с премиери на филмовия фестивал в Торонто Impressio
Ръсел Кроу и Даниел Крейг с премиери на филмовия фестивал в Торонто
1028
Големият вайръл: CEO открадна шапка от дете на US Open и светът избухна URBN
Големият вайръл: CEO открадна шапка от дете на US Open и светът избухна
6640
Сръбски архитект сравни чифт чехли от вълна с два бели облака и ги превърна във визитна картичка на България по света Trip
Сръбски архитект сравни чифт чехли от вълна с два бели облака и ги превърна във визитна картичка на ...
4335
Как да изсушим чушки у дома Вкусотии
Как да изсушим чушки у дома
7720
Какво е Десцендентът в хороскопа и как да разберете какъв мъж ви е нужен? Zodiac
Какво е Десцендентът в хороскопа и как да разберете какъв мъж ви е нужен?
1029