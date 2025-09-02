2066 Снимки в колаж: Фб на Марио Бакалов/AP/БТА

Умишленото заглушаване на GPS сигнал, известно като "jamming", е все по-често срещано явление, но то не може да компрометира безопасността на съвременните самолети. Това заяви в свой експертен коментар един от най-опитните и популярни български пилоти - капитан Марио Бакалов, по повод инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен край Пловдив.

Коментарът на кап. Бакалов, известен с това, че приземи най-големия пътнически самолет в света Airbus A380 в София през 2016 г., идва след като "Файненшъл таймс" съобщи за предполагаема руска намеса, довела до загуба на GPS сигнал по време на подхода за кацане на правителствения полет. Българските власти уточниха, че екипажът и РВД незабавно са преминали към алтернативни наземни системи и кацането е било извършено напълно безопасно. По-късно говорител на ЕК обяви, че предположението за руска намеса идва от българска страна.

В своя публикация в социалните мрежи кап. Бакалов обяснява, че макар темата да звучи притеснително, авиацията е напълно подготвена за подобни предизвикателства. Той разяснява, че има два основни типа кибератаки. При единия, наречен GPS Jamming, се използва мощен радиосигнал, който целенасочено "запушва" GPS честотите и системите на самолета спират да получават данни за местоположението си. Другият, по-сложен метод, е GPS Spoofing. При него не става въпрос за заглушаване, а за подвеждане чрез изпращане на фалшиви сигнали, които карат самолета да "мисли", че се намира на съвсем друго място.

"В крайна сметка обаче GPS Jamming и Spoofing не могат да навредят сериозно на навигационните системи в самолетите", категоричен е пилотът.

Той изтъква ключовата причина за това - многопластовата система за сигурност и дублирането на оборудването в съвременната авиация.

"Самолетите не разчитат само на GPS, а използват множество навигационни системи като инерционна навигация (IRS) и наземни станции (VOR/DME), които осигуряват надеждни данни", пише кап. Бакалов.

Според него GPS е важен помощен инструмент, но не е критичен за безопасността. Пилотите са специално обучени да идентифицират аномалии в сигнала и да преминават към резервни методи за навигация, които гарантират пълен контрол върху машината. В случая с кацането в Пловдив е била използвана именно такава стандартна процедура - преминаване към инструментална система за кацане (ILS), която е напълно независима от сателитния сигнал.

"Въпреки че GPS Jamming и Spoofing звучат като сериозен проблем, авиацията е подготвена да се справи с тях. Реалният риск за безопасността е нисък, благодарение на дублирането на системи и строгите протоколи за безопасност", заключава кап. Бакалов, като добавя, че причинители на тези умишлени атаки често са военни структури на различни държави.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.