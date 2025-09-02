"Транспондерът на самолета отчита добро качество на GPS сигнала от излитането до кацането", съобщиха от платформата за проследяване на полети Flightradar24 за инцидента при кацане на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Пловдив при полет от Варшава.

Европа

Полетът е планиран да отнеме 1 час и 48 минути и е отнел 1 час и 57 минути, посочиха на база на своите данни от Flightradar24 в нарочен пост в официалната си фейсбук страница.

Вчера "Файненшъл таймс" написа, че руска намеса е изключила навигациите на летището в Пловдив и е възпрепятствала кацането на самолета на Лайен у нас в неделя. Без GPS, екипажът бил принуден да използва хартиени карти и да приземи ръчно машината на пистата, твърди публикацията.

Малко по-късно от пресслужбата на кабинета "Желязков" потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в Града под тепетата е изчезнал GPS сигналът.

Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен. По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече.

Кап. Марио Бакалов: Заглушаване на GPS-а не може да навреди на самолета
Виж още Кап. Марио Бакалов: Заглушаване на GPS-а не може да навреди на самолета

Директорът на пловдивското летище Красимир Пешев пък категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение, още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар. Пешев обясни, че е рутинна практика, ако има проблем с едната система за кацане ERNAV, да се ползва друга - в случая ILS, както е станало.

Чуйте разговора между пилота на Урсула фон дер Лайен и диспечера на летище Пловдив
Виж още Чуйте разговора между пилота на Урсула фон дер Лайен и диспечера на летище Пловдив

Снощи вътрешният министър Даниел Митов заяви, че категорично не става въпрос за кибератака.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен беше на обиколка в държавите на фронтовата линия на ЕС, за да обсъди усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна. В неделя тя пристигна в България от Полша, а на летището я посрещна премиерът Росен Желязков, който я отведе във ВМЗ-Сопот.

