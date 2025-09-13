"Никога не е стояло като тема изпращането на наши войски в Украйна", заяви външният министър.

Коалицията е изключително стабилна, функционира добре, държавата е стабилна, заяви външният министър Георг Георгиев в ефира на Нова телевизия в навечерието на петия поред вот на недоверие. Той е по темата за вътрешния ред и сигурността. А във връзка с исканата оставка на вътрешния министър Даниел Митов заради боя в Русе, Георг Георгиев коментира, че силно смущаващ е фактът, че му се иска оставката, защото е защитил един служител на реда.

Според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов вотът ще бъде гласуван в пленарната зала в четвъртък следобед, а дебатите се очакват в сряда. За първи път зад него ще се преброят заедно гласовете на цялата опозиция, уверяват парламентарните групи, които са вносители - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ, а "Възраждане" и "Величие" вече заявиха, че ще ги подкрепят.

"Никога не е стояло като тема изпращането на наши войски в Украйна", заяви външният министър. Най-важното условие е постигането на траен мир, това е гаранция за каквото и да е присъствие в Украйна, искам да разсея спекулациите, че България ще направи нещо, което е в разрез с решенията на Народното събрание или със своите интереси като суверенна държава", външният министър, след като протестът днес в Триъгълника на властта обвини властта, че ни поставя в позиция на фронтова държава.

Според Георг Георгиев има много рискове, когато се сблъскваме "с един такъв агресивен съсед, но и в света противоборствата са се засилили било под формата на икономически сблъсъци или военни конфликти. Ако искаме надеждно бъдеще, в момента трябва да положим тези единни усилия, за да отразим в бъдеще всяка една възможност агресията да се насочи към нас", посочи министърът по адрес на Русия, цитира го БТА.

Георг Георгиев осъди навлизането на руски дронове в полското небе и също като премиера Росен Желязков нарече случилото се "провокация".

"Това, което наблюдавахме – 19 безпилотни апарата да навлязат толкова дълбоко в чуждо въздушно пространство на една натовска държава, е явна провокация", коментира Георгиев в отговор на въпрос за дроновете, навлезли в полското въздушно пространство.

"Дали нещо са се опитвали да тестват, дали да извършат наблюдателна мисия или друго, но във всеки случай това е една демонстрация на неприятелско отношение, която смятам, че и алиансът адресира правилно, и Европейският съюз, а и в нито един случай не си представям, че полските власти, без да имат достатъчно данни, ще прибягнат до тази тази мярка да активират чл. 4 (от Северноатлантическия договор – бел. ред.)", подчерта Георгиев.

По думите му, Черноморският регион е граничен с войната и алиансът взима мерки чрез засилване противодействието на подобни провокации. Според министъра няма основания за активиране на чл. 5, както и за подобни изказвания, че чл. 4 е подготовка за чл. 5.

"Разбира се, съюзниците сме в непрестанна комуникация помежду си, защото с държава като Русия, която е поставила провокацията и военната сила на един абсолютен пиедестал в действията си, следва да се реагира и да се наблюдава много стриктно", каза Георг Георгиев.

Външният министър каза още, че изключително го тревожи хуманитарната ситуацията в Газа. Той припомни, че още през 1988 г. България е признала държавата Палестина. "За нас принципът на две държави оттогава е валиден", изтъкна той.

Георгиев вярва още, че до края на мандата на кабинета "Желязков" американските визи за българи ще паднат.

"Със сигурност външният министър няма да одобри присъствието на вицепремиер, но външният министър не би могъл да коментира присъствието на партиен лидер" – така Георгиев отговори на въпрос за визитата в Китай на председателя на БСП Атанас Зафиров и има ли напрежение в управляващата коалиция по този повод.



