Борисов: Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като могат 15-20-годишни да го бият?
Грешката в Русе е, че МВР избърза, коментира лидерът на ГЕРБ и остро осъди пост на Любен Дилов, в който той изразява мнение, че иска "правото на полицаите да бият да се върне"
Аз винаги съм избирал министри на вътрешните работи, които са възможно най-дипломатичните. От Румяна Бъчварова до Даниел Митов. Грешката в Русе е, че МВР избърза. Можеше само да каже, че когато имат всички факти и обстоятелства, ще ги изложат. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов относно побоя над русенския шеф на полицията Николай Кожухаров.
"Сутринта говори областният управител, после говори кметът и всеки разказва по някаква версия - в това намирам първоначалната им грешка. Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-20-годишни младежи да го бият? Върху това също трябва да разсъждава МВР. Аз помня в Банкя имаше един квартален, който като минеше и всички се прибираха. И никога не ни е бил. Превенцията на МВР е силата й. Не боят. От ГЕРБ не може да излизат такива постове. Боят и насилието поражда бой и насилие. Тези, които използват езика на омразата, ще им се върне. Ние не коментираме съдебни решения, защото съдът остана последната инстанция, която не е политизирана", коментира той.
Борисов остро осъди публикация на депутата Любен Дилов, в която той изразява мнение, че иска "правото на полицаите да бият да се върне", предаде dariknews. "Прочетоха ми какво е написал Любен Дилов. Той има много остър, сатиричен и хаплив език, но много пъти ни е радвал и учудвал с постовете си. Той е и много умен, но този пост, който е пуснал, аз го осъждам. И се надявам той да не го мисли", категоричен бе народният представител.
Според него "полицията е важно да има своите превенции, своето уважение и те с бой не се изграждат".
"За толкова години в политиката не съм виждал толкова език на омразата, който се насажда в момента", каза още лидерът на ГЕРБ. Нашите младежи са пример на съзидание и градеж, а не на бой, посочи Борисов, цитиран от БТА.
"В ГЕРБ аз съм началникът - това е ясно. Когато говорим с правителството, то си има премиер Желязков и той си е негов началник", каза Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда регионална академия на Младежката организация на партията.
По думите му темелите на управлението на една държава са местната власт. "Казват, че водата се краде - тя не се краде. На практика, изтичайки, водата я няма", коментира Борисов темата с безводието в страната.
"Със Станката (Станимир Владимиров - бел. ред.) станахме бойни другари, както е модерно в тяхната партия. Когато се решаваше съдбата на Перник командировах там двама министри, за да видят какво е без вода и да свършат бързо работа и да се приберат. Когато отивахме със Станката на язовир "Студена" беше една локва, но след ремонта на стената в края на лятото има 25 млн. литра. Перник има огромен запас. В пречиствателните станции можеше да се снима филм на ужасите. Вместо от западащ град, в момента вилните зони са пълни", разясни лидерът на ГЕРБ.
Борисов заяви още, че е ясна целта на вота на недоверие, внесен от ПП- ДБ: "ПП и ДБ отсега предопределят президентските избори. И отсега аз мога да кажа, че въпреки че ще ви караме максимум да се раздадете за едни президентски избори, лявопопулистки президент ще спечели. И ви го казвам това в очите, защото техните анализатори непрекъснато говорят как щели да предложат такъв някакъв, който да стане президент", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.