"Възраждане" и "Фронт за лева" оглавиха демонстрацията, готвят блокада на парламента в четвъртък за вота на недоверие

12174 Снимка: БТА

Протестиращи се събраха в Триъгълника на властта на митинг и шествие срещу влизането в еврозоната и за оставка на кабинета "Желязков".

Протестът е под мотото "Режимът си отива, левът остава". Водеща роля в демонстрацията заеха от комитета "Фронт за лева" и партия "Възраждане".

От сцената пред бившия Партиен дом протестиращите се заканиха, че в четвъртък, по време на гласуването на вота на недоверие, готвят блокада на парламента. Протести се провеждат и в други градове на страната.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

"Целта е само една - да свалим това правителство, то е българофобско и проукраинско. Парламент с 12 процента доверие няма право да взема подобни решения", заяви един от комитета срещу еврото Страхил Ангелов.

"До края на ноември трябва да бъде свалено това правителство, те са нелегитимни", каза той, а множеството скандираше "Оставка".

Снимка: Булфото

Противниците на властта обвиниха още, че управляващите искат да превърнат България в плацдарм.

Евродепутатите на "Възраждане" и лидерът им Костадин Костадинов също се включиха в митинга. Той призова да се протестира безспир, за да покажат на цяла Европа как се сваля правителство.

Снимка: Булфото

"Призовавам всеки един от вас в четвъртък. Парламентът ще бъде пълен с тези, които ще гласуват в подкрепа на правителството. Да блокираме парламента и да не позволяваме на народните представители да излязат навън", настоя Костадинов. И нажежи атмосферата с вик: "Оставка, съд, затвор за престъпниците".

"Всички, които сме тук, искаме да вземаме ние решенията за нашето бъдеще, а не в Брюксел или във Вашингтон, или някъде другаде", заяви евродепутатът Петър Волгин. "Ние не сме съгласни България да бъде превръщана във фронтова държава", добави и съпартийката му в ЕП Рада Лайкова. "Правителството във Франция падна, сега е наш ред", каза представителката на "Възраждане".

Снимка: Булфото

"Пълна блокада в четвъртък на парламента до оставка на кабинета. Призовавам медиите да отидат на "Симеоновско шосе" 24, където е хотелът с водопад на премиера Росен Желязков", провикна се на микрофона и издателят Недялко Недялков.

Снимка: БТА

Той също е от комитета за запазване на лева, организирал поредица от протести срещу приемането на еврото през последните няколко месеца.

След митинга недоволните от управлението и от предстоящото въвеждане на еврото преминаха в шествие по централните улици на столицата. Те преминаха от сградата на Българската народна банка, където се събраха следобед, по бул. "Цар Освободител", през Орлов мост, покрай Националния стадион "Васил Левски", по ул. "Граф Игнатиев", където спряха за малко, за да изпеят куплет от националния химн, предаде БТА.

Снимка: БТА

След това шествието продължи покрай сградата на Съдебната палата. С викове "Оставка" и "Искаме си лева" протестиращите преминаха през т.нар. триъгълник на властта. Протестът завърши отново пред сградата на БНБ.

Снимка: БТА

През цялото време на протестната обиколка бяха съпровождани от униформени, както и от полицаи на мотори. До ексцесии не се стигна.

Снимка: Булфото

На протестя се развяваха и няколко руски знамена освен националния флаг и този на "Възраждане".

Снимка: БТА

Протестно шествие имаше и във Варна и Шумен.

В Русе също излязоха на демонстрация против въвеждането на еврото и за оставка на кабинета "Желязков".

Снимка: Булфото

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.