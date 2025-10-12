Два часа преди това в селото е имало залпово гласуване - над 300 души за кратко време са упражнили правото си на глас

2521 Снимка: Bulphoto

Изборите в община Пазарджик за общински съвет протичат относително спокойно, но в село Огняново в ромската махала се стигна до напрежение. Двама души са задържани по сигнал за продажба на гласове.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Полицията изяснява сигнал, свързан с евентуално изборно нарушение в пазарджишкото село Огняново, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Той уточни, че на телефон 112 е подаден сигнал, че в ромската махала на населеното място граждани са спрели два автомобила, за които се твърди, че се ползват за купуване на гласове. Колите са "Порше" и "Ауди", а един от пътуващите е избягал.

Извършва се претърсване на автомобилите и личен обиск на три лица, пътували в тях. На място са екипи на Областната дирекция, Районното управление в Пазарджик и жандармерията.

Предполагаемите купувачи на гласове са престояли в автомобилите заключени един час, преди да бъдат задържани, предаде БНР.

Двамата задържани в Огняново Снимка: Bulphoto

На видео, публикувано от инициативата "Правосъдие за всеки", се виждат колите на задържаните. Едната е ауди със старозагорска регистрация и стикер на предното стъкло на МВР - Съюз на българските командоси, а другата - порше с пловдиска регистрация. На кадрите се вижда как шофьорите са се залостили в колите, а присъстващите униформени безпомощно вдигат рамене, коментират от "Правосъдие за всеки".

В единия от автомобилите в предната част е открита полицейска значка, но към момента не се знае дали е фалшива, или не. Открита е и малка чанта с пари, съобщава още БНР.

Два часа преди това в Огняново е имало залпово гласуване. Над 300 души за кратко време са упражнили правото си на глас.

Гласуване в Огняново Снимка: Bulphoto

В момента по секциите в Огняново е спокойно. Що се отнася до гласуването в Пазарджик и към този час е слабо, не е така в 30-те села.

Остава засиленото полицейско присъствие.

Днес в Пазарджик се провеждат избори за нов състав на Общинския съвет, след като през юли Върховният административен съд касира вота от 2023 година заради изборни нарушения. До това се стигна след редица жалби заради броенето на преференциите и сгрешени протокол.

Напливът на кандидати за общински съветници сега е рекорден - общо 597 са кандидатите за 41 мандата. Към обяд избирателната активност е 8%. За сравнение, преди две години по същото време тя е била 12,5%. Желаещите да станат общински съветници тогава са били със 150 по-малко.

Тези избори са прецедент, защото се случват по средата на мандата, защото има рекорден брой кандидати, защото се очаква силен преференциален вот.

Дни преди днешното гласуване полицията арестува четирима, заподозрени за изборна търговия. Един от тях е пастор в махалата на Алеко Константиново. В дома му полицаите откриха списъци и 15 хиляди лева. "Това са парите от църквата, дето ние даваме - десятък на църквата. Нали, правим църква допълнително", разказа Теменужка Иванова от селото.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.