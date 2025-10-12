За първи път в историята на града се провежда повторен вот за местен парламент

Частични местни избори за кмет днес се провеждат селата Беласица, Столник, Струпец и Хрищени, а в Пазарджик избират нов общински съвет, съобщиха кореспондентите на БТА.

Рекорден брой кандидати в Пазарджик

Вотът в Пазарджиксе отличава с рекорден брой кандидати и наблюдатели, а за местния парламент ще се борят 29 партии и коалиции.

Изборният ден е започнал спокойно и без нарушения.

"При нас всичко е нормално - хората идват, гласуват спокойно, имаме застъпници, членовете са на място. Надяваме се денят да премине без проблеми", каза председател на една от секционните избирателни комисии в 32-ра секция пред БНТ.

В ранните часове активността е по-ниска, но се очаква тя да се повиши следобед, когато повече хора се прибират от почивки и пътувания.

За първи път в историята на Пазарджик се провежда повторен вот за местен парламент. До новите избори се стигна, след като предходният вот беше касиран, а съставът на Общинския съвет - отстранен. През изминалите месеци управлението на общината беше поверено на предходния съвет.

Въпреки рекордния брой от близо 600 кандидати, кампанията премина сравнително спокойно. В дните преди изборите обаче полицията проведе няколко акции във връзка със сигнали за купуване на гласове, при които имаше и задържани лица.

Частични избори за кмет

Жителите на петричкото село Беласица (област Благоевград) ще гласуват за кмет. В момента длъжността кмет на с. Беласица се изпълнява временно от Величка Спасова до полагането на клетва на новоизбрания кмет. Решението за нейния избор беше взето на редовно заседание на Общинския съвет в Петрич на 15 май заради оставка на досегашния кмет Велик Филчев. Трима са регистрираните кандидати за кмет на селото, гласуването ще се извършва в две секции.

В село Струпец (област Враца) извънредните избори се налагат, след като кметът Пламен Лалов почина. Според решенията на Общинската избирателна комисия (ОИК) Роман, публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия, регистрираните кандидати са двама. За изборите са назначени две секционни избирателни комисии.

В село Столник кметът Илиян Милатинов също е починал. На извънредно заседание Общинският съвет в Елин Пелин (Софийска област) беше избрана за временно изпълняващ длъжността кмет на селото Стояна Атанасова. Трима са кандидатите за кмет на селото.

В село Хрищени (област Стара Загора) с решение на Централната избирателна комисия бяха прекратени пълномощията на избраната закмет през 2023 г. Радка Желева. Предсрочното прекратяване на пълномощията ѝ е извършено по предложение на Общинската избирателна комисия поради установяване на несъвместимост за изпълняване на длъжността, тъй като е регистрирана като едноличен търговец. Двама кандидати ще се борят днес за кмет на кметството, съобщиха за БТА от ОИК.

