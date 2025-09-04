6219 Снимка: БТА

Аз не знам Китай да е обявена за вражеска държава, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред репортери в кулоарите на парламента в отговор на въпрос за визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров и делегация на социалистическата партия в Пекин.

Той се ръкува с китайския лидер Си Дзинпин и беше се държавните глави и политици, които откриха мащабния военен парад. Зафиров беше заснет до словашкия премиер Робер Фицо, а в първата редица до Си бяха руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун.

Борисов не изпратил представители на ГЕРБ, въпреки че в партията имали покана. Той първо се мотивира с това, че "имаме много работа", а после с "нашата външнополитическа ориентация".

Лидерът на ГЕРБ даде пример с визита на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард в Пекин, която беше там през юни по покана на Китайската народна банка.

"И не съм чул Европейската комисия или Европа да има в лицето на външния министър директива относно посещение в Китай", посочи той.

В отговор на въпрос за заставане до неприемливи лидери, Борисов напомни срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Аляска.

"След като Путин е бил в САЩ и се е наредил до Тръмп, ние трябва да питаме защо наши хора са били в Щатите, по същата логика", рече Борисов, добавяйки че "голямата игра е по-сложна от тези глупости".

Лидерът на ГЕРБ напомни, че и ПП-ДБ бяха в коалиция с БСП.

"Аз не мога да кажа какво мислят вицепремиер и министър, председател на друга партия. Аз не изпратих наши представители, въпреки поканите, в Пекин, поради тази причина, че там има и лидери, които не са приемливи за нашата външнополитическа ориентация. Само че партията, с която сме в коалиция, социалистическа партия, счита друго и са отишли", изтъкна той.

Лидерът на ГЕРБ посочи, че за да не бъдат обвързани с правителството, от делегацията на БСП са отишли в Китай със собствени средства, по време на отпуск.

"Разликата между мен и другите политици в България е моя опит", заяви Бойко Борисов.

"Като си дойде за Зафиров, ще го питате него. Аз не съм ги избирал БСП, ИТН и "Ново начало" да ни подкрепят, защото са най-хубавите, най-добрите и най-приемливите за ГЕРБ. Както не бях избирал и ПП и ДБ, но математиката в парламента изискваше тогава да се направи сглобка, а сега да се направи мнозинство с такава подкрепа", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Това са професионални протестиращи", коментира Борисов вчерашните протести пред парламента и пред Съдебната палата. "Няма протести за решение на проблеми, или да кажат коя е завладяната държава. Сега даже ми се ходи и на мен на протест - приятно е да пиеш бира и да викаш", каза още той.

Борисов изтъкна, че с Делян Пеевски не са част от изпълнителната власт, а опитите за внушаване на образ на "завладяна държава" били политически клишета.

