Председателят на БСП е до словашкия премиер Роберт Фицо сред гостите на китайския лидер на откриването на военния парад

8408 Кадър: CCTV1

Председателят на БСП Атанас Зафиров се е ръкувал с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин. Кадри от срещата им са излъчени по първи канал на националната телевизия CCTV-1.

Друг видеозапис на китайската държавна медия показва, че Зафиров е бил част от групата държавни лидери и политици, които откриха най-големия военен парад в историята на Китай, където в първата редица до Си бяха руският президент Владимир Путин, севернокорейският лидер Ким Чен-ун и беларуският президент Александър Лукашенко.

Зафиров се движи в петата редица и разговаря със словашкия премиер Роберт Фицо.

Двама министри и двама зам.-министри на БСП от кабинета "Желязков" са в Китай. Заедно с лидера на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, в делегацията са министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който е и зам.-председател на партията, другият заместник-председател на столетницата Калоян Паргов, председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова, членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев, както и кметът на Пещера и член на ИБ Йордан Младенов.

Визитата на вицепремиера Атанас Зафиров и министър Иван Иванов в Китай е партийна инициатива, кабинетът няма отношение, разграничи се министър-председателят Росен Желязков вчера, след като политици от "Демократична България" изразиха възмущение.

Снимка: БСП

Желязков обясни, че вицепремиерът Атанас Зафиров и министър Иван Иванов са в платен годишен отпуск. И уточни, че правителството няма отношение към визитата.

След като кадрите със Зафиров се разпространиха по медии и социални мрежи, от пресцентъра на БСП официално се похвалиха със срещата му със Си:

"Председателят на Националния съвет на Българската социалистическа партия Атанас Зафиров и водената от него делегация присъстваха на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. По време на честванията той проведе разговор с председателя на Китайската народна република и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин.

Честванията в Пекин преминаха под мотото "Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите герои, да ценим мира и да изградим по-добро бъдеще". Делегацията на БСП бе поканена на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин, а Атанас Зафиров имаше честта да бъде на официалната трибуна редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни."

