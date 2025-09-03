5237 Снимка: Скрийншот

Протестно шествие под надслов "Отпор срещу диктатурата" блокира Орлов мост малко след 21 часа, като преди това затвори движението по бул. "Цар Освободител" в София. Около 22 часа демострацията приключи при засилено полицейско присъствие и без ексцесии и инциденти.

Демонстрацията е в подкрепа на върховенството на правото и организирана от "Правосъдие за всеки". Тя се провежда в първия работен ден на депутатите след 33 дни ваканция, с който започна и новият политически сезон.

Организаторите се обявиха против оставането на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, както и срещу възможността Георги Чолаков да остане начело на Върховния административен съд. По думите им инцидентите от последния месец са показали липсата на правов ред, който застрашава и живота на хората.

"Държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които формално не са част от властта, но са превърнали държавата в своя държанка. Властта им се крепи от един самозванец, уж изпълняващ функциите главен прокурор, и един изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд в грубо нарушение на Конституцията", заявиха организаторите на протеста.

Шествието тръгна от Съдебната палата и спря пред Народното събрание, след което продължи към Орлов мост.

Протестираме за възстановяване на демокрацията и освобождаване на превзетата съдебна власт, каза за БТА Велислав Величков от "Правосъдие за всеки".

Протестиращите се обявиха също за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и на останалите "изпълняващи функциите". С възгласи "Пеевски - позор, оставка и затвор" събралите се граждани се обявиха и против лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Протестиращите носят плакати с надписи "Искаме справедливост, а не диктатура" и "Долу мафията - властта на гражданите". Те развяват български и европейски знамена.

"Демокрацията е в опасност", "Правосъдието е в кома!", "Скритата власт стана явна!", гласят още лозунгите на протеста.

"Този протест подкрепя върховенството на закона, в случая с Благомир Коцев, видимо прокуратурата използва всички начини да заобикаля закона, така че да го остави в ареста. Абсолютно неадекватни действия на прокуратурата от гледна точка на правото, но абсолютно адекватни от гледна точка на задачите, които им е спуснал Пеевски", каза Божидар Божанов от ПП-ДБ.

"Искам Валерия да има някакво бъдеще в България. Аз живях десет години в чужбина, дипломирах се в Холандия. Реших да се върна тук, бях потресен като се върнах от това, което виждам", каза пред БНТ Ивайло Николчовски, протестиращ.

Депутатът и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев каза, че протестът е част от техния план за борба със завладяната държава.

"Това е част от нашия план: отпор на завладяната държава, тъй като виждаме, че това е един неформален бизнес, олигархичен кръг, който по никакъв начин не се явява пред българските граждани, за да заяви, че иска да управлява страната - през съдебната система, през прокуратурата, през ДАНС, през службите, през всички институции. Практически е сложен похлупак върху цялата държава", каза Мирчев.

Според него няма нито една работеща институция, а всичко се случва с обаждане по телефона и директни заповеди. "Това е нещо, което не смятаме, че е логично да се случва в страна, която е част от Европейския съюз и еврозоната. Затова днес сме тук", каза той и добави, че няма справедливост, има дефицит на всичко човешко, на всичко европейско, и това трябва да спре.

Демонстрациите на "Правосъдие за всеки" започнаха още през юли, когато беше арестуван кметът на Варна Благомир Коцев. На 22 юли протестът приключи с едночасова блокада на движението по столичния Орлов мост с искане на оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Мероприятието продължи четири часа и премина без екцесии.

Вчера имаше митинг и в подкрепа на Брагомир Коцев във Варна.

