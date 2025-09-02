Членовете на правителството Иван Иванов, Атанас Зафиров, Дора Янкова и Стефан Мурджев са в платен годишен отпуск и разноските са за тяхна сметка, обясниха от "Позитано" 20

Партийна визита на двама министри и двама зам.-министри на БСП от кабинета "Желязков" в Китай възмути политици от дясната опозиция. От "Демократична България" потърсиха сметка от премиера Росен Желязков. Министър-председателят обаче се дистанцира и защити коалиционните партньори, че пътуването им е по партийна линия.

Заедно с лидера на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, в делегацията са министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който е и зам.-председател на партията, другият заместник-председател на столетницата Калоян Паргов, председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова, членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев, както и кметът на Пещера и член на ИБ Йордан Младенов.

Българската делегация в провинция Шандун Снимка: Фейсбук профил на Атанас Зафиров

"Официалното ни посещение в провинция Шандун е по случай Деня на победата, отбелязващ 80 години от края на китайско-японската война и световната борба срещу фашизма", поясни заместничката на Иванов в МРРБ Дора Янкова.

Българските социалисти ще бъдат гости и на военния парад на 3 септември в Пекин, посветен на победата.

Снимките от Китай, където в момента са държавните глави на 26 страни, сред които Путин, Моди, Ердоган, Лукашенко и севернокорейският лидер Ким-чен ун, докараха срам у депутати от ДБ. Мартин Димитров и Елисавета Белобрадова изразиха възмущението си в социалната мрежа и настояха министър-председателят да даде обяснение.

Делегацията посети и централата на инфраструктурната компания Shandon Hi Speed, специализирана в изграждането на магистрали, мостове, многоетажни скоростни пътища и жп линии. От ръководството ѝ беше заявен ясен интерес към реализиране на проекти и в България. Снимка: Фейсбук профил на Атанас Зафиров

"Огромен гаф на Зафиров. Отишъл на площада в Китай заедно с Путин, Лукашенко и Ким Чен Ун. Когато си български вицепремиер ти ангажираш България дори в частни посещения. Така България изглежда неадекватна и непоследователна!", заяви Мартин Димитров. Когато си български вицепремиер или министър, ти ангажираш България с поста, който заемаш, няма частни посещения. Не можеш да представляваш едновремено и БСП, категоричен е бившият седесар.

"Гафът е много голям и сега изглеждаме нелепо и неадекватно пред ЕС, защото нашата позиция да бъдем заедно с партньорите си, да бъдем в подкрепа за Украйна и да се разграничим тотално от агресора Русия - тази позиция вече е пробита с подобни действия. Това е огромен гаф на Зафиров, какъвто никой няма право да допуска.

Чакам премиера Желязков да се разграничи от вицепремиера си. Този гаф не може да бъде заметен", заяви политикът от десницата.

"Докато премиерът Желязков изпраща Урсула фон дер Лайен и уведомява Европейската комисия за предполагаеми опити на Русия да заглуши GPS сигнали към самолети на наша територия, вицепремиерът Зафиров отива на парада в Китай, където редом с руския президент Путин и цялата анти-НАТОвска коалиция ще участва в тържествата по случай 3-и септември в Китайската република. От Европа ще участваме България, Сърбия, Унгария и Словакия - всички проруски сателити един до друг.

Снимка: Фейсбук профил на Атанас Зафиров

"Това поведение е жалко и презряно и напълно неразбираемо", гневи се колежката му от парламентарната група Елисавета Белобрадова от "Да, България".

Белобрадова е категорична, че българското правителство "е впрегнало всички усилия как успее да целуне едновременно, да речем…ръката и на Тръмп, и на Урсула фон дер Лайен, и на Путин, и на Си Дзинпин, и на който дойде". Депутатката е задала парламентарни въпроси към премиера Желязков и към вицепремиера Зафиров, заедно с бившия дипломат Стефан Тафров, за "да обяснят и двамата какво прави България във външнополитически план". "Безкраен срам е всичко това", обобщава още Белобрадова във Фейсбук.

Росен Желязков обаче не дочака блицконтрола, за да отговори, и още днес пред журналисти коментира темата.

Визитата на вицепремиера Атанас Зафиров и министър Иван Иванов в Китай е партийна инициатива, кабинетът няма отношение, каза министър-председателят в Бургас.

Желязков обясни, че вицепремиерът Атанас Зафиров и министър Иван Иванов са в платен годишен отпуск. И уточни, че правителството няма отношение към визитата.

"Аз също видях, че са в Китай на официално партийно посещение. Предполагам, че като сродни социалистически партии обменят партиен опит. Те нито са командировани от мен, нито от Министерския съвет, нито правителството има някакво отношение по партийните инициативи на един от коалиционните партньори в него", каза премиерът, цитиран от БТА. Желязков напомни още, че управляващата коалиция съчетава партии с много различен партийно-политически профил, но това, което ги обединява, са общите цели, а не различията. "Политическите последици от подобни визити тежат на съответната партия. Това е чисто партийно решение. Кабинетът няма отношение, заключи той.

Лидерът на БСП Атанас Зафиров заедно с Лин У, секретар на партийния комитет на провинция Шандун и председател на Постоянния комитет на Събранието на народните представители на провинцията Снимка: Фейсбук профил на Атанас Зафиров

От БСП също уточниха пред Dir.bg, че министрите са в платен годишен отпуск и потвърдиха, че пътуват на лични разноски в Китай, а не ползват държавни пари за командировка.

От партията повториха казаното от премиера - че са в Китай в качеството си на членове на ръководството на социалистическата партия.

"България и Китай поддържат дипломатически отношения вече 75 години, като България е сред първите държави в света, признала КНР още през 1949 г. Отношенията между нашата партия – Българската социалистическа партия – и ККП също имат над 75-годишна история. Ние високо ценим този устойчив и уважителен диалог", заяви лидерът на БСП Атанас Зафиров.

Снимка: Фейсбук профил на Атанас Зафиров

