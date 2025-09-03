Негодуванието е под надслов "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент"

Протестиращи от "Величие" и "Възраждане" направиха неуспешен опит да нахлуят в сградата на Народното събрание. Кордонът от полицаи не допусна протестиращите да влязат в сградата на парламента, където политическите партии обявиха заявките за приоритетите си за предстоящия парламентарен сезон.

Протестът е под надслов "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент".

"Днес е първият работен ден на 51-вото НС, но всички знаем, че то е нелегитимно, защото е избрано с фалшификации и подмяна на вота на българските граждани", заяви Симеон Славчев - председателят на партия ,,Морал, инициативност, родолюбие" (МИР) и представител на сдружение Гражданска инициатива "Будители".

Управляващите не решават нито един проблем на гражданите, а сглобката от несъвместими партии води държавата към катастрофа, посочи Славчев като главен проблем.

Протестиращите днес няма да блокират пътища, акцията е символична, но действията ни ще стават по-радикални, каза Славчев. Нашите действия ще продължат, няма да е само днес. Идеята е занапред да блокираме ключови кръстовища и пътни артерии в страната, допълни той.

Няма официален организатор, българските граждани се самоорганизираха и направиха този протест, каза още Славчев.

Той коментира посещението на председателя на Европейската комисия в България Урсула фон дер Лайен в България и го определи като "държавна измяна".

На протеста пред парламента гражданите държат плакати на българското знаме, с надпис ,,Не на НАТО".

