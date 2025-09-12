Аргументите за искането на оставка на кабинета "Желязков" се простират на 81 страници

1755 Снимка: БТА

С "провал на борбата със завладяването на държавата" започват мотивите за внесения в петък пети вот на недоверие на кабинета "Желязков", публикувани от деловодството на Народното събрание.

Аргументите за искането за оставка на правителство за несправяне в секторите "вътрешна сигурност" и "правосъдие" се простират на 81 страници.

"В системата на МВР са ежедневие подкупи, злоупотреба с власт, търговия с влияние, конфликт на интереси и изпиране на пари", започва критиката на МВР, а министър Даниел Митов ги приемал с насмешка.

"Безспорно на върха на пирамидата на завладяването на държавата е Делян Пеевски, който чрез многогодишно и системно установяване на влияние в службите за сигурност и различни части на съдебната власт, но най-вече по високите етажи на прокуратурата, е подчинил до голяма степен държавния апарат", твърдят вносителите от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС.

Те посочват, че правителството на теория функционира като правителство на малцинството, но подкрепата на ДПС "Ново начало" била изтъргувана за "напълно безконтролно превземане на институциите от Пеевски и свързаните с него бизнес интереси кадрово, нормативно, процесно и икономически".

Изтъкват се заявленията от Европейската прокуратура, че разследванията ѝ в България се бойкотират.

Като случай на "гранд корупция в МВР" се дава пример с канал за контрабанда на цигари към европейски страни под контрола на висши полицейски служители.

Изреждат се случаите в РУ Велинград на полицай, манипулиращ доказателства по преписки, на полицай Димитър Николов от Бургас, разкрил как срещу него е осъществяван натиск за манипулиране на доказателства от началници. За Академията на МВР се казва, че се разкриват "систематични злоупотреби със студентски дипломи, фалшифициране на документи, което от своя страна води до назначаване на неподготвени хора на важни постове в силовите структури".

Сред останалите мотиви за вота са провал в пожарната безопасност, липса на стратегически решения в пътната безопасност, полицейско насилие, проблеми с издирване на обвиняеми, неефективност в борбата с наркоразпространението и превенцията.

Специално внимание е отделено на случая с побоя над шефа на полицията в Русе.

"Работа на правителството по въпросите на върховенството на закона на практика липсва", се твърди в частта от мотивите за сферата на правосъдието и се цитира докладът на Европейската комисия за върховенството на закона за 2025 г.

Посочени са "целенасочен отказ за реформи срещу завладяната държава", "прокурорски произвол", "двете роли на прокуратурата - да бъде "чадър" и "бухалка", "проникването на нелегитимни влияния в съда".

Изтъкнато е, че санкциите по глобалния закон "Магнитски" не пораждат преки правни последици в България.

"Комисията за противодействие на корупцията чрез нейното настоящо, временно ръководство, изпълнява разпорежданията на Пеевски при провеждането на разследванията и оперативно-издирвателната си дейност", заявяват от опозицията.

И заявяват, че липсват реформи в службите и няма антикорупционна програма. Подчертава се бездействието по въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор отвъд шестмесечния законов срок.

