"Свидетели сме на опит за саморазправа и арогантно поведение. Срам за всички, които бранят агресията", заяви вътрешният министър

Директорът на русенската полиция старши комисар Кожухаров е нападнат в гръб и са му нанесени удари, заради които по-късно се озовава в болница със счупено ребро, разкъсан бъбрек, хематом и кръвозагуба от около литър и половина. Това каза на брифинг в Министерския съвет министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Очевидно ударите са били силни и в гръб. Който е удрял, е знаел как да го направи, каза още министърът. Твърди се, че в пространството има много версии. Тези версии не са на МВР, а са измислени от разни сайтове, добави Митов, цитиран от БТА.

Първият, който посяга, е шофьорът. Ако гледате записа, който е излязъл от разни тролове, там не се вижда, незнайно защо. Но в оригиналния запис много ясно се вижда, посочи Митов.

По негови думи си е позволил да каже на пресконференцията в Русе, че високата температура на говорене в политиката в последните години руши доверието към държавността и води към разпад и неуважение, дори и в подрастващи, към институциите.

. Защитни тези няма да коментирам, защото на камерата не може да се чуе вербалната агресия. Не мога да кажа кой какво е казал, но и в такива ситуации има цивилизован начин за реакция.

От нас се иска да въвеждаме ред и контрол в различни ситуации, а от друга страна МВР бива обвинявано, когато полицай се намесва и пострадва тежко заради това, посочи Митов.

На въпрос защо комисар Кожухаров не е отишъл веднага в болница, министърът обясни, че нараняванията са били вътрешни и Кожухаров не е предполагал колко са сериозни. Около 3:30 ч. през нощта вика полицейска кола, за да отиде до болницата.

По-рано, непосредствено след инцидента, директорът на русенската полиция отива и в спешното, където му правят повърхностен преглед и не става ясно какви са вътрешните наранявания.

Попитан защо обвинените не са задържани веднага, Митов заяви, че задържането в случая зависи от полицейския екип на място.

Директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров е в болница след нападение. Четирима души - трима на по 19 и един на 15 години, са задържани. Русенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за четиримата.

Заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов заяви вчера по повод инцидента, че различни версии се разпространяват от източници, които са извън МВР, които по "субективен начин" възприемат случилото се. По думите на заместник-министъра версията на МВР е една. Дезинформацията не идва от МВР, каза още той.

Междувременно пред медиите в кулоарите на парламента председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев заяви, че "от МВР са знаели за записа и въпреки това излъгаха".

"Институциите трябва да спазват закона, да се грижат за гражданите и да докладват истината в съда, а те излъгаха съда и гражданите. Това си е за оставка на министър", каза още Василев, цитиран от БТА. Той коментира също, че преди младежите да бъдат оставени в ареста, съдът трябва да се произнесе след справедлив процес.

Обвиняемите са привлечени за причиняване на тежка телесна повреда, а на записа се вижда как идват два полицейски автомобила и линейка, която е потеглила 67 секунди след като е дошла, без да има никой в нея, каза Василев. Ако има тежка телесна повреда, следва пострадалият поне да бъде прегледан, допълни той. "Не е регистриран инцидент и в полицейската сводка няма нищо за това спречкване. Лицата не са задържани и няма подадено оплакване към този момент", подчерта председателят на "Продължаваме промяната".

Според определението на съда, младежите са се държали арогантно и са нарушавали обществения ред, като също са обиждали лицата, които са се опитвали да спрат действията им. Въпросът е кои действия са се опитали да спрат лицата, като са се разхождали пияни по улицата, както е видно от записа, който излезе", попита Василев. На записа се вижда как приятел на полицейския шеф пръв посяга през прозореца на колата, допълни той. Василев отбеляза, че спречкването е продължило няколко секунди.

Асен Василев коментира още, че подобни действия е имало и в случая с Благомир Коцев. "Невинни хора отиват в затвора при съмнителни обстоятелства, на база на доказателства, базирани на Пламенки", каза той. По думите му, хората, неудобни за властта, се репресират без причина, а за удобните се опъва чадър.

Василев заяви също, че българският народ е ограбван систематично от властта. България харчи най-много за прокуратура и съд спрямо всички други европейски държави като процент от брутния вътрешен продукт. На второ място сме по харчове за полиция, каза председателят на "Продължаваме промяната". По думите му България обаче е на 21-во място по похарчени пари за здравеопазване и на последно място по минимална работна заплата. "Това показва приоритетите на правителството", отбеляза Василев.

