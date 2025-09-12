На втора инстанция: Пуснаха всички арестувани за побоя над шефа на русенската полиция
Апелативният съд във Велико Търново наложи мярка за неотклонение "надзор на инспектора при детска педагогическа стая" на четвъртия арестуван - 15-годишния Станислав Ангелов
Апелативен съд - Велико Търново отмени задържането и на четвъртия арестуван - 15-годишният Станислав Ангелов, за побоя малко след полунощ на 4 септември над шефа на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров, съобщи адвокатът му Методи Лалов във фейсбук.
Още по темата
"Въпреки, че не е обвинен валидно, съдът взе мярка за неотклонение "надзор на инспектора при детска педагогическа стая", заяви бившият съдия и политик.
Макар че клиентът му е непълнолетен и има право на закрито съдебно заседание, след настояване на защитника и на родителите, в отсъствие на момчето, заседанието беше проведено публично.
По рано днес магистратите отмениха постановленията на Окръжния съд в Русе и постановиха окончателно домашен арест и за другите трима обвиняеми - 19-годишния Виктор Иванов, 18-годишния Жулиен Кязъмов и 19-годишния Кирил Гочев, който е сочен от прокуратурата за основен виновник.
Кязъмов, Гочев, Иванов и Ангелов бяха арестувани, когато се разбра за нападението над полицейския шеф. Срещу тях бяха повдигнати обвинения за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на длъжностното лице.
След побоя директорът на МВР-Русе претърпя две операции заради счупено ребро, пробит бял дроб и руптура и хематом на бъбрека.