Владимир Димитров обясни, че не е подавал молба за членство в друга партия

0 Снимка: Община Разград

Областният управител на Разград Владимир Димитров обяви, че не е подавал молба за излизане от ГЕРБ, нито за членство в друга партия. Обяснението му е в отговор на изявление на областния координатор на ГЕРБ - Разград Михаил Тодоров, че Димитров е с прекратено членство в ГЕРБ от Изпълнителната комисия на партията.

По думите на Тодоров сред причините са неактивност, неплащане на членски внос и други съображения, които са в правомощията на Изпълнителната комисия. Но изявлението му дойде след медийни публикации, че областният управител на Разград е преминал към "ДПС - Ново начало".

На фейсбук страницата на "ДПС-Ново начало" в Разград беше публикувано съобщение, че в петък Димитров е присъствал на сбирка на общинската организация на партията на Делян Пеевски.

Владимир Димитров обясни, че е бил поканен на събитието в качеството си на областен управител. "Не отказвам никъде да ходя, както в читалища, сборове, няма значение коя партия го е организирала. Като областен управител не деля хората на етноси, на политическа принадлежност или на фенове на даден отбор. Където ме канят, ходя с удоволствие", обясни Димитров, цитиран от БТА. По думите му не е знаел, че това е политическо събитие. "Като ме покани даден кмет от друга партия, значи ли, че вече имам различна принадлежност? Не", рече областният управител.

Доколкото знаел, той бил все още член на ГЕРБ или поне никой не го е уведомявал, че не е. Владимир Димитров все пак подчерта, че в ръководството имат право да вземат такива решения и, ако са го направили, им пожела успех и пътен вятър. Той заяви, че таи само добри чувства към колегите си от партията, особено към Бойко Борисов.

Владимир Димитров припомни, че е областен управител на Разград от малко повече от две години. "Бях назначен по време на така наречената сглобка. После станах областен управител в служебното правителство, а сега съм областен управител в правителството на Росен Желязков. И винаги си изпълнявам задълженията, винаги съм близо до хората, сред хората и работя за подобряването стандарта на живот за Разградска област", самопохвали се той.

