450 826 лв. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са изплатени на ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" за периода 01.04.2025 г. - 30.06.2025 г.

Парламентът

Това съобщава министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в писмен отговор на въпрос от парламентарния контрол на депутатката от "Величие" Стилиана Бобчева.

Към настоящия момент ръководният състав в цялата структура на АПИ е 179 броя служители, допълва министърът.

"Липсва яснота какви конкретни резултати обуславят необходимостта от такъв вид плащания, особено на фона на натрупани проблеми в системата на пътната инфраструктура", пише Бобчева до Иванов.

В отговора си той не прави никакъв коментар извън представянето на данните.

В средата на август Иванов разпореди проверка на формирането и изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в АПИ за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2025 г. Разпореждането дойде след разкритието на Института за пътна безопасност за раздадени над 2,2 млн. бонуси миналата година.

Новите данни показват, че изплащането на допълнителни пари на шефовете в агенцията продължава със сходни темпове и тази година, след проверявания период.

