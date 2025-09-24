Агенция "Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за изработване, ремонт и възстановяване на ограничителни системи (мантинели) по републиканската пътна мрежа за срок от 5 години.

Процедурата е в 6 обособени позиции, включващи всички 27 областни пътни управления. 

Срокът за изпълнение на поръчката е 60 месеца или 5 години, а прогнозната й стойност е 960 000 000 лв.

 Позиция 1 включва републиканските пътища в Северозападния район на територията на Областните пътни управления във Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.

Позиция 2 е за републиканските пътища в Северния централен район на територията на Областните пътни управления във Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра.

Позиция 3 е за републиканските пътища в Североизточния район по области и класове: магистрала, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на Областните пътни управления във Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

Позиция 4 е за републиканските пътища в Югоизточния район на територията на Областните пътни управления в Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Позиция 5 е за републиканските пътища в Южния централен район на територията на Областните пътни управления в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Позиция 6 е за републиканските пътища в Югозападния район на територията на Областните пътни управления в Благоевград, Кюстендил, Перник и София.

Оферти могат да се подават до 23 октомври т.г. Всеки участник в процедурата може да изпраща предложения за не повече от две обособени позиции.

Избраните изпълнители следва да изпълняват дейности, свързани с обезопасяване на републиканската пътна мрежа чрез изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителните системи. Обезопасяването на пътищата включва монтиране на мантинелите, в съответствие с класа на трасетата, преходни елементи при дилатационни фуги, елементи за предпазване на мотоциклетисти, както и за начало и край на ограничителните системи - терминали и буфери, парапети и предпазни огради за пешеходци и др.

