Над 2,2 милиона лева са си раздали шефовете в АПИ през миналата години. Бонусите са били за добре свършена работа през 2024г., съобщи в писмо до медиите бившият началник на КАТ и настоящ ръководител на Института за пътна безопасност (ИПБ) Богдан Милчев.

Войната по пътищата

Той се обърна към тях с писмо, в което им задава няколко въпроса: "През 2024 г. сте одобрили изплащането на 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за себе си, членовете на УС и директорите на АПИ - за "добре свършена работа". Молим да посочите публично каква точно работа е свършена добре, при положение че:

• Републиканската пътна мрежа през 2024 г. е в крайно лошо състояние - с липсващи маркировки, мантинели, знаци и осветление;

• След трагедията със Сияна сам потвърдихте, че АПИ не извършва ремонти, защото "нямало договори за поддържка";

• Липсата на задания за текуща поддръжка и отказът те да бъдат публикувани на сайта на АПИ създават пълна непрозрачност относно това кой, кога и как поддържа пътищата;

• България остава сред страните с най-много жертви по пътищата в ЕС, докато сигнали за опасни участъци не водят до действия от страна на агенцията".

Според ИПБ в тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя. Оттам настояват от АПИ да обяснят "на какво основание се възнаграждават, докато не изпълняват основните си задължения".

Отговорът на Пътната агенция не закъсня

Оттам също излязоха с изявление до медиите, което гласи, че тези бонуси са отпуснати напълно законно и е валидно за всеки работещи в държавната администрация: "По повод разпространяването на манипулативни твърдения от Института за пътна безопасност Агенция "Пътна инфраструктура" уточнява, че допълнителните възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция "Пътна инфраструктура", Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление са изплатени на основание чл. 21г, т. 1 от Закона за пътищата и във връзка с чл. 107а, ал. 14, т. 5 от Кодекса на труда, чл. 67, ал. 7, т. 5 от Закона за държавния служител, както и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Нормативната база ясно и точно регламентира предоставянето им и това е валидно за всички работещи в държавната администрация", заявиха от АПИ.

Престрелката между ИПБ и АПИ продължи и тази сутрин, когато в интервю за БНР Богдан Милчев отправи нови обвинения. 

"Тази свинщина, която се случва по нашите пътища - българските граждани трябва да се събудим и да дадем червен картон на тези, които управляват пътищата ни. Работата в тъмнина и тишина създава безобразия по нашите пътища", каза той. 

Шефът на ИПБ настоява заданията за ремонт и поддръжка на нашите пътища да станат публични, тъй като "сега те са в тъмнина и по чекмеджетата" и посочи, че става дума за "кухи договори" и липса на прозрачност.

"Когато тези задания са скрити, няма как да видим единичните цени, по които се възлага да се върши работа. Представяте ли си един квадратен метър да бъде окосен за 10 000 лева? Повече от 4 милиарди на година се харчат за нашите пътища. Те ще светят - нашите пътища, ако се харчат по предназначение", заяви Милчев.

"Война по пътищата няма. Този термин се използва целенасочено, за да се тормози населението, смята бившият шеф на КАТ, който се аргументира: "С него се обосновава възможността през 2024 г. да бъдат наложени над 3 милиона наказания за нарушения на закона, което означава над 8 000 нарушения на ден. Това означава, че имаме индустриализация на наказанията. Става въпрос за погрешен фокус на МВР. МВР се фокусира да хваща нарушения, които са най-лесни за хващане, без да имат отношения към пътната безопасност!"

Над 90% от конфискуваните за употреба на алкохол автомобили са такива до 10 000 лева, цитира други данни инж. Богдан Милчев.

Според него има наказателна репресия върху шофьорите и се създава психоза тя да се прокарва в законите.

"Средната скорост се явява втора тол такса. В нито една европейска страна контролът за нея не се прави с тол камери", подчерта още Милчев.

По думите му, създателят на сайта "Черна писта" е осмял държавата, а тя от своя страна е опитала да саботира инициативата му.

