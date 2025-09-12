3602 Снимка: БТА

Проучени са 306 сигнала за данни за евентуално извършени корупционни деяния, срещу 145 полицейски служители са образувани досъдебни производства, уволнени са 21, а на 171 са наложени други дисциплинарни наказания. Това стана ясно от отговор на депутатско питане към вътрешния министър Даниел Митов

През 2024 г. от дирекция "Инспекторат" са извършени общо 36 проверки на структури, дейности и сигнали срещу служители на Министерството на вътрешните работи (МВР). Това обяви Митов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на народния представител Явор Хайтов за свършеното през миналата година от дирекциите "Инспекторат" и "Вътрешна сигурност" на МВР.

Вътрешният министър заяви, че от тези 36 проверки шест са планови, три - комплексни, две - тематични, и една е за неподадена в срок годишна декларация по Закона за противодействие на корупцията. Извършени са и други 30 извънпланови проверки, както и 61 проверки на декларации за несъвместимост, подадени от ръководни служители на МВР. Изготвени са 115 становища по сигнали за неправомерни действия на служители от МВР, каза Митов.

През 2024 г. от дирекция "Инспекторат" са извършени общо 27 проверки по постъпили данни за неправомерни действия на служители от МВР. 2 са по реда на Аминистративнопроцесуалния кодекс и пет - по Закона за съдебната власт, предаде БТА.

Даниел Митов акцентира върху проверката за правомерността на действията на служители от МВР при организацията, подготовката и изпълнението на дейностите по осигуряване охраната на обществения ред по време на протеста на 16 ноември 2023 г. в София срещу ръководството на Българския футболен съюз. В хода на проверката са установени данни за извършени дисциплинарни нарушения от общо 17 служители. С оглед на личните данни за извършени престъпления, копие на доклада от проверката е изпратен за отношение по компетентност на Софийската районна прокуратура.

Министърът се спря и на проверка в ОД на МВР в Стара Загора за изясняване на обстоятелствата по случая с починал при задържането му и правомерността на действията на полицейските служители. Установени са данни за извършени дисциплинарни нарушения от 13 служители, каза министърът. Той информира, че копие от доклада за резултатите от проверката е изпратен на Районната прокуратура в Стара Загора с оглед на личните данни за извършени престъпления от служители на МВР.

По отношение на дирекцията "Вътрешна сигурност" Даниел Митов каза, че през 2024 г. са постъпили 1536 сигнала за извършени нарушения от служители на МВР. Приключена е работата по 1304 сигнала, като 100 от тях са приети за основателни, 162 - за неоснователни. Петстотин деветдесет и три са проверките, възложени от прокуратурата, работата по които е приключена. Петдесет и шест сигнала са изпратени на друга компетентна структура за проверка. Отработени са 119 постановления, възложени от следствените органи и прокуратурата по образувани досъдебни производства, съобщи Даниел Митов. Той информира, че са образувани 109 досъдебни производства в различни прокуратури в страната. Проучени са 306 сигнала за данни за евентуално извършени корупционни деяния. Приключени са 153 проверки като за основателни са приети 38 сигнала и 75 - за неоснователни, каза министърът. По инициатива на дирекцията в различни прокуратури в страната са образувани 29 досъдебни производства за корупционни деяния, каза още министърът. Той информира, че срещу 145 служители са образувани досъдебни производства, уволнени са 21, а на 171 са наложени други дисциплинарни наказания.

От началото на годината в столицата са регистрирани 37 случая на тормоз и агресия, извършени от локали

От началото на годината в столицата са регистрирани 37 случая на тормоз и агресия, упражнявани от групи младежи, като за 33 от тях има установени и задържани. Това съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на народния представител Елисавета Белобрадова относно проявите на т.нар. локални.

Министърът каза, че след извършване на проверки по всеки един получен сигнал за пострадали лица от действията на такива групи, преписките се изпращат в прокуратурата. За предприемане на последващи действия, когато се установи, че подобни общественоопасни деяния са извършени от малолетни лица, съгласно член 32 от Наказателния кодекс, се прилагат възпитателни мерки според конкретния случай. Спрямо непълнолетни също могат да се приложат възпитателни мерки по същия закон, обясни министърът. Тези мерки се налагат от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, които функционират към съответните общини в страната, каза Митов. Мерките, които служителите на МВР предприемат с цел превенция и противодействие на противоправното поведение на младежи с подобни прояви, са свързани с идентифициране и наблюдение на тези лица, установяване на тяхната самоличност, извеждането им от анонимност, събиране на информация за структурата и дейността на групата. Инспекторите от детските педагогически стаи работят с всички установени деца, извършители на престъпления или потърпевши, провеждат индивидуални разговори с тях и родителите им, разясняват и обръщат внимание на последиците от участие в улични групи и извършване на правонарушения, информира вътрешният министър. Според данните на Столичната дирекция на вътрешните работи между 70 и 80% от малолетните и непълнолетните, извършващи подобни деяния в София, са известни на полицията, информира Митов.

Той подчерта, че се налагат по-адекватни законодателни инструменти, за да може да се противодейства още по-ефективно, както на групите на т.нар. локални, така и на детската престъпност, тъй като заради остарялото законодателство от 1958 г. често МВР е "с вързани ръце". Министерството активно участва в подготовката на изцяло нов закон за детското правосъдие, за изготвянето на който е създадена междуведомствена работна група, която има задача да извърши анализ на съществуващата нормативна уредба в областта на борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, международните стандарти и добрите практики, и да предложи законодателните изменения, информира Митов.

По отношение на действията, предприети в столицата от СДВР, министърът информира, че има утвърден план, съобразно който се извършват специализирани полицейски операции, като за периода от 28 май до 8 септември са проверени 10 496 души, от които 3768 са непълнолетни, а 1140 са от криминалния контингент. В проверените са установени 71 забранени вещи или предмети, съставени са 103 акта за установяване на административни нарушения и 71 предупредителни протокола. Задържаните са 57, съобщи Митов. Във връзка със случаите на насилие и противообществени прояви от малолетни и непълнолетни, извършвани в търговски центрове на територията на София, е създадена постоянна междуинституционална работна група по проблемите на насилието от и над деца на обществени места в търговски обекти, каза още Даниел Митов.

Той информира, че е изготвен план за предприемане на мерки и действия за разрешаване на проблема, като всеки партньор участва съобразно своите компетенции. Разпоредено е на инспекторите от детските педагогически стаи от Първо до Девето районно управление на СДВР да правят превантивни беседи с водени на отчет, както и с установените от групи, събиращи се на определени места.

Министър Митов съобщи, че от началото на тази година до настоящия момент са проведени над 900 беседи с малолетни и непълнолетни. Инспекторите от детските педагогически стаи работят с всяко установено дете. Правят индивидуални разговори с него и родителите, разясняват и обръщат внимание на последиците от участие в улични групи и извършване на правонарушения.

Той обърна внимание, че терминът "локални" представлява разговорно или медийно понятие, използвано в обществото за обозначаване на младежи, често непълнолетни, свързани с футболни агитки или конкретни фен групи. Въпреки широкото му използване в публичното пространство, важно е да се подчертае, че този термин няма правна дефиниция и не е нормативно установен в българското законодателство, каза Митов. По думите му, за конкретното прилагане на наказателното право е недопустимо да се използват неясни, емоционално натоварени или улични термини като "локални", за да се изведе вина или обществена опасност. Всеки случай следва да се разглежда индивидуално, а при определяне на наказанието да се отчетат конкретните факти, а не стереотипи или внушения за групова принадлежност, изтъкна министърът.

