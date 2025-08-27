Министерският съвет днес прие решение за предложение до президента Румен Радев за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността

Нов епистоларен сблъсък във фейсбук между ГЕРБ и ПП-ДБ. След като вчера бившият финансов министър Асен Василев и настоящият - Теменужка Петкова кръстосаха "шпаги" за това как се управляват парите на данъкоплатците, то днес темата бе изборът на главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР).

В пост във Фейсбук днес вътрешният министър Даниел Митов коментира, че във всяко назначение, във всяко управленско действие, "Продължаваме промяната - Демократична България" виждат "дългата ръка на задкулисието". По думите му, показателен за това е примерът с предложението главен комисар Мирослав Рашков да бъде назначен за главен секретар на МВР.

"Вместо дискусия за компетентността му и за нуждите на системата, реакцията на ПП-ДБ беше предсказуема: "това е човек на Пеевски". Така професионалист с дълга биография, служил и израствал в кариерата при различни ръководства на МВР, бе превърнат в "заговорник". Без факти и аргументи - единствено чрез политически рефлекс", написа Митов.

Министерският съвет днес прие решение за предложение до президента Румен Радев за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР). Новината бе предизвестена още вчера от премиера Росен Желязков, изтъквайки политическата неутралност на Рашков и потенциала му да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни. Това предизвика реакция на съпредседателят на "Да, България!" Ивайло Мирчев, който заяви в пост във фейсбук, че Рашков е "толкова политически неутрален, колкото бяха предишните МВР министри, които обслужваха ДПС и Пеевски, а след това от "политически неутрални" и "експерти" единият стана депутат на "ДПС - Ново начало".

"Правителството предлага за гл. секретар на МВР човек приближен до Пеевски през Светльо Лазаров (консилиери на "голямото момче"). Предложеният Мирослав Рашков дължи кариерното си израстване именно на Лазаров, а напоследък се среща редовно с бившия национален координатор на партия "Атака", което не влиза в длъжностната характеристика на един гл. секретар на МВР", посочи Мирчев в поста си във фейсбук.

В момента Мирослав Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на министерството.

Споменатият от Мирчев Светослав Лазаров беше главен секретар на МВР по време на правителството на Пламен Орешарски (2013-2014), когато Пеевски беше назначен за кратко за председател на ДАНС. Това предизвика масови протести и той се оттегли от позицията. Част от растежа в полицейската йерархия на Рашков действително съвпада с престоя на Лазаров в нейното ръководство. До 2013 г. Рашков работи в секторите "Икономическа полиция" и "Криминална полиция" в полицията във Велико Търново.

След това е преместен в ГДНП в София, където впоследствие е повишен до началник на сектор и началник на отдел "Икономическа полиция". Следват няколко години в "Криминална полиция" в Областната дирекция на МВР в София, за да бъде отново повишен до началник на сектор "Изпиране на пари" в ГДБОП през 2022 г. По онова време службата е ръководена от Калин Стоянов.

По време на последните парламентарни избори през есента на 2024 г. Рашков оглавяваше щабът в МВР, който трябваше да противодейства на купуването на гласове и изборните измами. През март Конституционният съд частично касира резултата от този вот заради множество отчетени нарушения и фалшификации.

