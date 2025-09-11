Русенци излязоха на улицата за освобождаването на четиримата арестувани за побоя над директора на полицията в крайдунавския град

С искане за оставката на министър Даниел Митов протестиращи затвориха ул. ,,6-ти септември" и ул. ,,Генерал Паренсов" пред МВР. Русенци протестират за освобождаването на четиримата арестувани за побоя над директора на полицията в крайдунавския град.

Старши комисар Кожухаров е в болница след инцидента в нощта срещу четвърти септември. Русенският окръжен съд наложи два дни по-късно мерки за неотклонение "задържане под стража" на четиримата младежи. Те са обжалвани и ще бъдат разгледани утре от Великотърновския апелативен съд. Министърът на вътрешните работи Даниел Митов определи случая "като посегателство срещу държавата".

Протестиращите в София и блокираха ул. ,,6-ти септември" и ул. ,,Генерал Паренсов". Мероприятието е организирано от Гражданско движение БОЕЦ.

Искането ни е свързано и със случая, в който четирима души бяха задържани след нападение над директора на Областната дирекция на МВР в Русе Николай Кожухаров, каза председателят на "Боец" Георги Георгиев. Искаме освобождаване на момчетата от ареста, заяви той. Георгиев посочи, че утре членове на ,,Боец" ще бъдат пред Апелативния съд във Велико Търново с протестни действия.

"Случаят в Русе е мерзост и опит да прикрият полицейски началник", каза Георгиев и допълни, че залогът е животът на четирима български младежи.

На събитието присъства и Николай Денков, съпредседател парламеннтарната група на ,,Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Гражданите сканираха ,,Оставка" и носеха плакати с надписи като ,,МВР-Мутри", а протестът засега протича мирно.

Какво е станало по време на инцидента с Николай Кожухаров ще стане ясно когато се прегледат записите и се изслушат свидетелски показания, каза Методи Лалов, адвокат на един от арестуваните младежи. Според Лалов две жени, свидетели на случая, са заявили, че Кожухаров се е легитимирал накрая.

Русенци също протестират тази вечер пред Съдебната палата в града с искания за освобождаване на четиримата младежи, арестувани за побоя над директора на Областната дирекция на МВР старши комисар Николай Кожухаров. Те настояват и за неговата оставка. Сред исканията им е и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да се намеси и делото да бъде гледано извън Русе заради по-голяма обективност.

От Русенския окръжен съд по-рано днес призоваха към отговорност и съблюдаване на обществения ред участниците в протеста.

Около час преди протеста около Съдебната палата в града имаше засилено полицейско присъствие.

"Тук съм да подкрепя моя племенник, като леля и като майка на две момичета. Никой от четирите момчета не е отгледан в агресия, никой от тях не е възпитаван така. Те са много свестни. Той тренира боен спорт, но само защити свой приятел", каза Даниела Котшова - леля на 15-годишния Станислав, който е един от арестуваните за нападението над старши комисар Николай Кожухаров.

"Подкрепям тези младежи, защото утре може да се случи същото и на нашите деца. Мисля, че те са били провокирани онази вечер. Вярвам, че са невинни. Искам истината да излезе наяве и момчетата да бъдат освободени", каза една от протестиращите, Катя Черкезова на 36 години.

Боян Малашев заяви, че е дошъл от Бургас, за да подкрепи арестуваните младежи и да настоява за свободата им. Той добави, че протестът не е политически. Въпреки това имаше и скандирания и призиви срещу вътрешния министър Даниел Митов.

"Искаме да знаем цялата истина, за да може адекватно да се вземат някакви мерки, а не да ни се представят различни версии", каза Петя Дудева - участник в протеста.

Семейство Мустафови попитаха, защо задържаните младежи са изследвани за алкохол и наркотици, а директорът на полицията - не.

Протестиращите скандираха: "Свобода!" и настояваха кметът Пенчо Милков да предостави всички записи от видеонаблюдението в района на инцидента.

Протестът продължава мирно и с изказвания на микрофон пред Съдебната палата в центъра на Русе.

