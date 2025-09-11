На видеозаписа от инцидента със старши комисар Николай Кожухаров табелата я няма, от "Да, България" обвиниха Даниел Митов в лъжа

Снимки: facebook.com/ElvesBG.EU

Пътен знак за ограничение на скоростта на 30 км/ч е поставен до мястото след побоя над шефа на полицията Русе, съобщиха във Facebook страницата BG Elves, където бяха публикувани и видеозаписи от инцидента със старши комисар Николай Кожухаров. На кадрите от минутите след полунощ на 4 септември се вижда, че там има стълб, но на него няма поставен никакъв знак.

Вчера вътрешният министър Даниел Митов заяви, че "на малка улица в Русе, където ограничението е 30 км/ч, кола се движи с очевидно превишена скорост". Той описа повода за побоя така: "Областният директор заедно със своя съсед се прибират, съседът препречва пътя на колата и се опитва да поисква обяснение от шофьора за несъобразената скорост най-вероятно".

На въпрос защо е поставен знакът, Иван Янулов, член на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР), отговори пред bTV, че вероятно е като част от зона за ниска скорост.

Всички налични снимки от колите на Google street view през годините обаче показват, че не същото място досега не е имало знак за до 30 км/ч, няма такива и в околността.

"Вчера МВР отново излъга. На пресконференция на министъра бяха представени гледните точки на МВР по начин, който не съответства изобщо на фактическата обстановка. Стигна се дотам МВР да се унижава, да слага знак за ограничение 30 км/ч, след като се е случил този инцидент", заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев на брифинг в кулоарите на парламента.

"Проблемът не е просто в един знак, проблемът е, че в МВР това вече стана практика. Обществото загуби доверие в институцията. Министърът и заместниците му се появяват с все по-нелепи версии", добави той.

Според Мирчев за Митов имало само една достойна стъпка оттук нататък - "бърза, моментална оставка".

Снимка: БТА

"Българското МВР е вътрешното министерство в Европа с най-ниско доверие по данни на Евростат. И това не е от днес, не е от вчера, това е от години. Това е така, защото МВР системно пази престъпници, охранява "Осемте джуджета", подпомага купуване на гласове, бие протестиращи, прикрива материали и т.н.", заяви другият съпредседател на партията Божидар Божанов.

"Това, което можеше да направи министър Митов, е да предприеме мерки за премахването на всички нелегитимни влияния, които изгонват от МВР свестните полицаи, тези съвестни хора, които работят добре и се грижат за нашата безопасност. Вместо това неформалният кръг, който управлява МВР, начело с Пеевски, е установил пълен контрол", добави той.

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов обяви на отделен брифинг, че иска изслушване на вътрешния министър заедно с главния секретар на МВР, в парламентарната Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

"Да не прозвучи провокативно, но министърът на вътрешните работи не отговаря по закон за нищо, а главният секретар на МВР - за всичко. Затова искаме главният секретар да дойде, за да разберем: кой е подал сигнала в дежурната част в ОДМВР-Русе; кой е изпратил патрулите на място; след като патрулите са били на място, а след това са се оттеглили, какви действия са предприети; защо четири-пет часа по-късно са извършени арести, а не са извършени на място", каза ген. Атанасов.

Коалиционният му партньор Ивайло Мирчев коментира и темата за бъдещ пети вот на недоверие на кабинета "Желязков". По думите му от ПП-ДБ няма проблем със събирането на подписите, които освен от тяхната група щели да дойдат от АПС и МЕЧ.

"Безводието е огромен проблем и той не се решава с празно политическо говорене. Решава се с обикаляне на страната, запознаване на място с проблемите - това, което правим ние - заяви Мирчев, но минута по-късно каза нещо различно - "това не се решава с PR вотове, какъвто е на "Възраждане", а с реални, аргументирани, добре мотивирани вотове на недоверие - такъв, какъвто ние ще внесем в следващите дни".

По думите му безводието и корупцията, която го пораждала в България, е били част от завладяната държава, което пък било част от бъдещия вот на недоверие на ПП-ДБ.

"Няма как да се качим на руското влакче", отхвърли той предложението на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов за бартер на подписи за вот на недоверие.

