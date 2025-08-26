Снимка: Община Пловдив
Отварят северното платно на бул. "Христо Ботев" в Пловдив
Спирката срещу Централна гара, която бе изместена на 100 метра в посока запад, се връща на предишното си място
В Пловдив днес, след 17:00 часа, ще бъде отворено за движение северното платно на бул. "Христо Ботев", съобщиха от Общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".
Спирката срещу Централна гара, която бе изместена на 100 метра в посока запад, се връща на предишното си място.
Участъкът от ключовата пътна артерия бе затворен заради авария на стар канализационен колектор по време на строителните работи на пробива под Централа гара. В продължение на пет дни той бе изолиран и превключен към друг, новоизграден такъв на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Кавала".
На 21 август кметът на града свика спешна среща заради проблема, който наложи за бъде затворено за движение едното платно на бул. "Христо Ботев".
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.