В Пловдив днес, след 17:00 часа, ще бъде отворено за движение северното платно на бул. "Христо Ботев", съобщиха от Общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".

Затварят едното платно на бул. "Христо Ботев" в Пловдив заради авария, кметът свика спешна среща
Затварят едното платно на бул. "Христо Ботев" в Пловдив заради авария, кметът свика спешна среща

Спирката срещу Централна гара, която бе изместена на 100 метра в посока запад, се връща на предишното си място.

Участъкът от ключовата пътна артерия бе затворен заради авария на стар канализационен колектор по време на строителните работи на пробива под Централа гара. В продължение на пет дни той бе изолиран и превключен към друг, новоизграден такъв на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Кавала".

На 21 август кметът на града свика спешна среща заради проблема, който наложи за бъде затворено за движение едното платно на бул. "Христо Ботев".

