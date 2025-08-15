Спират движението по част от ключов пловдивски булевард
Причината е реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводната мрежа
От 16 август до 15 септември се спира движението по бул. "Никола Вапцаров" - южно платно от кръстовището с ул. "Димитър Талев" до кръстовището с бул. "Македония", съобщиха от Община Пловдив.
Движението ще се осъществява двупосочно в северното платно. Причината е реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводната мрежа в Пловдив.
Автобусна спирка № 326 "Тромпета" няма да функционира и съответно автобусни линии № 17, 24, 27, 36 и 116 няма да спират на нея.