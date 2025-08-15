От 16 август до 15 септември се спира движението по бул. "Никола Вапцаров" - южно платно от кръстовището с ул. "Димитър Талев" до кръстовището с бул. "Македония", съобщиха от Община Пловдив.

Движението ще се осъществява двупосочно в северното платно. Причината е реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводната мрежа в Пловдив.

Автобусна спирка № 326 "Тромпета" няма да функционира и съответно автобусни линии № 17, 24, 27, 36 и 116 няма да спират на нея.

ИЗБРАНО
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков Лайф
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков
46012
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо Корнер
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо
22896
Защо първият бюджет на България е във франкове и как левът е избран за национална валута Бизнес
Защо първият бюджет на България е във франкове и как левът е избран за национална валута
5424
Германия с огромна поръчка на ПВО бойни машини IT
Германия с огромна поръчка на ПВО бойни машини
6438
Богат и вдовец, на 71 Бугеро се жени за своя ученичка Impressio
Богат и вдовец, на 71 Бугеро се жени за своя ученичка
8452
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/видео) Trip
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/виде...
5316
В еърфрайър: Три варианта на пълнени картофи, в които ще се влюбите Вкусотии
В еърфрайър: Три варианта на пълнени картофи, в които ще се влюбите
3244
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
248
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи Времето
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи
90