Затварянето платното ще е за периода от 21 до 25 август включително, заявиха от Общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта"

107 Снимка: БТА

Кметът на Пловдив Костадин Димитров свика спешна среща рано тази сутрин заради възникнал проблем по време на строителните работи на пробива под гарата. Аварирал е стар колектор, което налага да бъде затворено северното платно на бул. "Христо Ботев", съобщиха от пресцентъра на Общината.

На срещата са присъствали ръководителят на проекта инж. Николай Иванов от "Трейс Груп Холд" АД и заместник-кметът на район "Централен" инж. Тошо Пашов, предава БТА.

"След направата на покривните плочи на пробива на гарата, отдолу остана работещ канализационен колектор. Според технологията и графика на работа, през септември той трябваше да бъде изолиран и превключен към друг новоизграден такъв на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Кавала". Заради аварията, вследствие на последните дъждове, превключването ще се случи по-рано от предвиденото", посочи инж. Николай Иванов от фирмата-изпълнител.

Затварянето на северното платно на бул. "Христо Ботев" ще е за периода от 21 до 25 август включително, съобщиха от Общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта". Движението на пътни превозни средства ще бъде пренасочено към южното платно. Спирката срещу Централна гара, която е на северното платно, ще бъде изместена на 100 метра в посока запад.

От общинското предприятие призовават шофьорите да бъдат внимателни и да спазват въведената временна организация на движение.

Първа копка на пробива под Централна жп гара в Пловдив бе направен през декември 2021 година.

