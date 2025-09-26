45-годишният шофьор, който снощи заби колата си в дърво на бул. "Христо Ботев" в Пловдив, е починал, съобщиха от местната полиция. Той е бил транспортиран в критично състояние в болница, където снощи е издъхнал.

Войната по пътищата

Екип на сектор "Пътна полиция" е бил насочен към мястото на инцидента около 19.45 ч. Сигналът е бил за лек автомобил "БМВ", който е излязъл извън платното за движение и се е блъснал в дърво.

Няма данни за употреба на алкохол, взета е кръвна проба за химически анализ. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед, съобщават от МВР

Причините и обстоятелствата, довели до пътния инцидент, се изясняват от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта". Образувано е досъдебно производство.

