45-годишният шофьор, който снощи заби колата си в дърво на бул. "Христо Ботев" в Пловдив, е починал, съобщиха от местната полиция. Той е бил транспортиран в критично състояние в болница, където снощи е издъхнал.
Екип на сектор "Пътна полиция" е бил насочен към мястото на инцидента около 19.45 ч. Сигналът е бил за лек автомобил "БМВ", който е излязъл извън платното за движение и се е блъснал в дърво.
Няма данни за употреба на алкохол, взета е кръвна проба за химически анализ. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед, съобщават от МВР
Причините и обстоятелствата, довели до пътния инцидент, се изясняват от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта". Образувано е досъдебно производство.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.