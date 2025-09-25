В автомобила е имало две жени, едната е с по-тежки наранявани

1329 Снимка: "Забелязано в Русе"/Фб

Тежка катастрофа между кола и тролейбус от градския транспорт блокира движението по един от най-натоварените булеварди в Русе тази сутрин.

В автомобила, който се е обърнал по таван, е имало две жени, едната е с по-тежки наранявания. Няма пострадали пътници от автобуса, съобщи БНТ.

По чудо по време на инцидента не е имало пешеходци по тротоара.

Според очевидци, жената се е движила в крайна лява лента, когато завила рязко вдясно, ударила се в тролейбуса, след което автомобилът й се преобърнал.

На място са пристигнали екипи на Пътна полиция и Спешна помощ.

Снимка: "Забелязано в Русе"/Фб

Причините за инцидента се изясняват.

Загинал е един човек, а 25 са пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи със загинали и пострадали са 21.

В София са регистрирани 20 леки катастрофи и три тежки. Ранени са шест души, няма загинали.

От началото на месеца са станали 528 катастрофи с 32-ма загинали и 618 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5034, загиналите са 317, а ранените 6301.

